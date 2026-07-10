"X-Men '97". Ile odcinków liczy 2. sezon i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-07-10 17:21

"X-Men '97 to ceniony serial animowany Marvela, który wrócił właśnie z drugim sezonem. Pierwsze trzy odcinki zadebiutowały w serwisie Disney+ w środę 1 lipca, a pozostałe ukazywać się będą co tydzień. Ile będzie ich łącznie i kiedy obejrzymy ostatni? Prezentujemy pełny harmonogram premier łącznie z finałem.

Bohaterka Storm z białymi, świecącymi oczami i rozwianymi włosami. O premierach X-Men '97 przeczytasz na Eska.
Autor: Disney+/ Materiały prasowe

"X-Men '97" to kontynuacja kultowej animacji z lat '90, opartej na popularnej serii komiksów stworzonej w 1963 roku przez legendy Marvela - Stana Lee i Jacka Kirby'ego. Drugi sezon wystartował wraz z początkiem lipca i jest równie wspaniały, co jego poprzednik.

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"X-Men '97" - co się wydarzy w 2. sezonie?

Drugi sezon "X-Men '97" kontynuuje historię bohaterskiej drużyny mutantów, która została rozdzielona i rozrzucona po różnych epokach, próbując odnaleźć drogę powrotną do domu. Tymczasem w latach 90., pod nieobecność X-Menów, pojawiają się podejrzani przeciwnicy, a nowe przejawy nietolerancji wobec mutantów zaczynają narastać.

"X-Men '97" - obsada 2. sezonu

W obsadzie znaleźli się: Ross Marquand (Profesor X), Matthew Waterson (Magneto), Ray Chase (Cyklop), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Storm), Cal Dodd (Wolverine), Lenore Zann (Rogue) oraz George Buza (Bestia).

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"X-Men '97", 2. sezon - ile odcinków liczy nowa seria i kiedy finał? (harmonogram premier)

Drugi sezon "X-Men '97" ukazuje się w środy i liczy łącznie dziewięć odcinków. Pierwsze trzy zadebiutowały w serwisie Disney+ w środę 1 lipca, a ostatni obejrzymy na początku sierpnia. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

  • "X-Men '97" 2. sezon, 1. odcinek - premiera 1 lipca,
  • "X-Men '97" 2. sezon, 2. odcinek - premiera 1 lipca,
  • "X-Men '97" 2. sezon, 3. odcinek - premiera 1 lipca,
  • "X-Men '97" 2. sezon, 4. odcinek - premiera 8 lipca,
  • "X-Men '97" 2. sezon, 5. odcinek - premiera 15 lipca,
  • "X-Men '97" 2. sezon, 6. odcinek - premiera 22 lipca,
  • "X-Men '97" 2. sezon, 7. odcinek - premiera 29 lipca,
  • "X-Men '97" 2. sezon, 8. odcinek - premiera 5 sierpnia,
  • "X-Men '97" 2. sezon, 9. odcinek - premiera 12 sierpnia.
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