Panna młoda, odcinki 143 - 148: Cihan i Hancer w więziennej celi! Engin na tropie mordercy Yasemin. Szczegółowe streszczenia i ZDJĘCIA

Panna młoda odcinek 143: Mukadder obawia się o swoje życie (poniedziałek, 13 lipca 2026)

Mukadder zaczyna nabierać podejrzeń, że Beyza celowo ją podtruwa, co potęguje jej obawy o własne zdrowie. Równocześnie Derya składa wizytę Cihanowi i informuje go, że Hancer zatrudniła się jako sprzątaczka. Według Deryi taka praca przynosi hańbę obu familiom. Napięcie rośnie, gdy okazuje się, że Yonca lada moment zostanie matką. Nusret zachęca Mukadder do odwiedzin, by ta mogła zobaczyć nowo narodzonego wnuka.

Panna młoda odcinek 144: Groźby i bójka (wtorek, 14 lipca 2026)

Mukadder decyduje się wspomóc Yoncę w ucieczce. W tym samym czasie relacje między Cihanem a Melihem stają się niezwykle napięte. Przed domem Cemila wywiązuje się bójka. Gülsüm niezwłocznie donosi o tym Beyzie, która wpada w gniew, dowiadując się, że Cihan oszukał ją w kwestii swojego wyjazdu. Sprawy przybierają dramatyczny obrót, gdy Nusret grozi Mukadder pozbawieniem jej życia.

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Panna młoda odcinek 145: Hancer nie słucha bliskich (środa, 15 lipca 2026)

Nusret i Beyza z niecierpliwością oczekują na rozwiązanie u Yoncy. Sinem podejmuje decyzję o powrocie do rezydencji, by uporządkować swoje sprawy. Z kolei Cihan namawia Hancer, by zrezygnowała z pracy i odciążyła się z obowiązków. Yonca nie akceptuje swojej sytuacji i szuka sposobu na uwolnienie się od Nusreta. Hancer, wbrew protestom rodziny, decyduje się przyjąć propozycję z agencji pośrednictwa pracy.

Panna młoda odcinek 146: Engin znajduje dowód (czwartek, 16 lipca 2026)

Engin natrafia na bransoletkę należącą do Beyzy. Sinem otwiera się przed Hancer, wyznając jej prawdę o swoich uczuciach. Plany kobiety spotykają się jednak z dezaprobatą Cihana, który nie pochwala jej wyborów. Hancer z kolei usilnie stara się uniezależnić od byłego męża.

Panna młoda odcinek 147: Byli małżonkowie w jednej celi (piątek, 17 lipca 2026)

Po tym, jak oboje złożyli na siebie zawiadomienia, Cihan i Hancer zostają zamknięci w jednym areszcie. Tam, między byłymi partnerami wywiązuje się ostra wymiana zdań. Cihan zachowuje się agresywnie wobec kobiety, żądając informacji, czy w jej życiu pojawił się nowy partner. Hancer wciąż nie zdradza mu prawdy o swojej ciąży. Sinem dogaduje się z Melihem, a zdezorientowany Cemil szuka wsparcia u Ertugrula. Ostatecznie Hancer zostaje zwolniona z aresztu i wraca do domu swojego brata.

Panna młoda odcinek 148: Upokorzenie w rezydencji (sobota, 18 lipca 2026)

Hancer, chcąc opłacić wycieczkę szkolną Emira, przyjmuje nowe zlecenie. Nie zdaje sobie sprawy, że zostanie wysłana do rezydencji rodziny Develioglu. Tam dochodzi do spotkania z Beyzą, która bez skrupułów ją upokarza. Mukadder stara się załagodzić konflikt. Tymczasem Engin wypytuje Cihana o znalezioną bransoletkę. Cihan nie kojarzy biżuterii z Beyzą i sugeruje bratu Yasemin, by zaprzestał poszukiwań winnych jej śmierci.