Był "Off Campus", teraz nadchodzi "Campus Drivers". Prime Video ujawniło pierwsze szczegóły

Prime Video stało się Mekką nie tylko miłośnilów największych hitów BookTooka, ale też fanów klasycznych teen dram z początku lat dwutysięcznych, gdy królowały kicz, piękni ludzie i najprostsze motywy fabularne. Jak widać zapotrzebowanie na tego typu produkcje nie gaśnie, o czym świadczy niedawny sukces serialu "Off Campus". A jeśli nie macie dość uniwersyteckich romansów, to z pewnością ucieszy was wieść o nadchodzącej premierze "Campus Drivers".

Mika Abdalla i Josh Heuston o "Off Campus" i "Fourth Wing" | Wywiady ESKA

"Campus Drivers" - Prime Video zapowiada francuski serial na podstawie bestsellerowej serii książek

Największe hity Prime Video zadają kłam twierdzeniu, że amerykańskie produkcje oglądają się lepiej od europejskich, bo przeciętnych widz nie lubi czytać napisów - jednymi z najchętniej oglądanych i najszerzej komentowanych romansideł platformy są hiszpańska "Trylogia winnych" oraz niemiecki "Maxton Hall". A teraz do kompletu dołączy francuski "Campus Drivers". Fabuła serialu, oparta na pierwszym tomie serii książek C.S. Quill o tytule "Supermad" (powieść nie ukazała się w polskim przekładzie), opowiada historię uczelnianego f*ckboya i byłej dziewczyny jego sąsiada, którzy podejmują ryzykowną decyzję zostania współlokatorami.

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Lois ma wszystko, czego trzeba jej do szczęścia: dostała się na prestiżowy Uniwersytet Belrose wraz ze swym ukochanym, Maxem. Lane natomiast żyje według własnych zasad. Jest twórcą Campus Drivers, najpopularniejszej apki na uczelni, i słynie zarówno ze swego uroku osobistego, jak i absolutnego braku umiejętności zaangażowania się. Ich drogi nigdy nie powinny się skrzyżować, ale pewnej nocy do drzwi Lane'a puka załamana Lois. To nieoczekiwane zderzenie dwóch światów wywróci ich życie do góry nogami.

"Campus Drivers" - obsada, twórcy i data premiery

Główne role grają Carmen Kassovitz jako Lois i Baptiste Masseline jako Lane, a na ekranie towarzyszyć im będą m.in.:

Madior Fall

Cassandra Cano

Felix Nebel

Eloïse Rey

Enzo Lorente

Esteban Vial

Louna Balavoine

Paola Luka-Noé

Za powstanie "Campus Drivers" odpowiada Thomas Boullé ("Matka idealna"), a premiera w Prime Video została zapowiedziana na listopad.

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