Okrągłe 100% pozytywnych ocen. Tak dobrego serialu jeszcze nie mieli, a nowy odcinek zszokował widzów

Nie jest tajemnicą, że Marvel Studios nie wiedzie się ostatnio najlepiej i na jeden dobry film i serial, przypadają średnio trzy średnie oraz ze dwa koszmarne. Trudno jednak przyznać rację malkontentom krzyczącym, że "Marvel się skończył", gdy istnieje takie cudo jak "X-Men '97".

Serial nawiązuje do kultowej animacji "X-Men" z lat '90, opartej na popularnej serii komiksów stworzonej w 1963 roku przez legendy Marvela - Stana Lee i Jacka Kirby'ego. Disney+ informuje, że pierwszy sezon należy do najchętniej oglądanych oryginalnych seriali animowanych serwisu, pod względem liczby godzin oglądania na całym świecie.

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To swoisty powrót do korzeni bez zbędnego kombinowania, zabawa gatunkami (od bajki dla dzieci po rasowy horror) i serial stworzony z czystej miłości do komiksów, a nie tylko dla odcinania kuponów. Ktoś tam w Marvel Studios wciąż kocha tych superbohaterów, a nie tylko pieniądze, które generują - pisałam w recenzji pierwszych odcinków.

X-Meni powrócili i zachwycili krytyków. Drugi sezon zbiera wyśmienite recenzje

Drugi sezon "X-Men '97" kontynuuje historię bohaterskiej drużyny mutantów, która została rozdzielona i rozrzucona po różnych epokach, próbując odnaleźć drogę powrotną do domu. Tymczasem w latach 90., pod nieobecność X-Menów, pojawiają się podejrzani przeciwnicy, a nowe przejawy nietolerancji wobec mutantów zaczynają narastać. Pierwsze trzy odcinki pojawiły się w Disney+ w środę 1 lipca i szybko okazało się, że dobra passa zapoczątkowana przez debiutancką odsłonę trwa. W serwisie Rotten Tomatoes X-Meni wyszarpali okrągłe 100% pozytywnych not od krytyków i 90% od widzów.

Serial wyrusza w oszałamiająco dopracowaną podróż, która dostarcza najbardziej ekscytujących wątków w gatunku, który rozpaczliwie potrzebuje odświeżenia - pisze Kaiya Shunyata z RogerEbert.com, hołdując tezie, że opowieść o drużynie X-Men to przyszłość Marvel Studios.

Animacja jest spektakularna, muzyka epicka, a fabuła niezwykle złożona, pełna akcji i mnóstwa miłości - ocenia Jeanine T. Abraham z VisAbleBlackwoman.

Z łatwością łącząc rozciągające się w czasie przygody, akcję, emocje i rozwój postaci, X-Men '97 po raz kolejny udowadnia, że ​​jest jednym z najlepszych seriali telewizyjnych, nie tylko animowanych, dostępnych obecnie na rynku - podsumowuje Britany Murphy z Muses of Media.

Autor: Disney+/ Materiały prasowe

Czwarty odcinek drugiego sezonu "X-Men '97" zmiażdżył serca fanów (spoilery)

Pierwszy sezon rozkręcał się powoli. Przez pierwsze cztery odcinki twórcy budowali grunt pod nadchodzącą bombę emocjonalną, a o ostatnich epizodach dyskutowano jeszcze na długie miesiące po premierze. Druga odsłona "X-Men '97" miała podobną formułę, jednak tym razem cios prosto w serce nadszedł nieco wcześniej, bo w odcinku czwartym. Po nieudanej próbie sprowadzenia En Sabah Nura, przyszłego Apokalipsa, na właściwą ścieżkę, Magneto poświęcił swe życie, by ratować ludzkość i drużynę X-Men. Śmierć wielbionego przez miliony (anty)bohatera była nie tylko szokująca i poruszająca, ale też odpowiednio przemyślana. Doprawdy trudno o lepsze zwieńczenie jego losów, nawet jeśli jestem absolutnie pewna, że jeszcze wróci. I to zapewne nie raz.

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