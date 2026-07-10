Rekordowy transfer Górnika Zabrze. Gdzie zagra Lukas Ambros?

Lukas Ambros nowym graczem Anderlechtu Bruksela

Czeski pomocnik podpisał w Brukseli czteroletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon. We wczesnych godzinach czwartkowych zawodnik opuścił zgrupowanie polskiego zespołu w austriackim Bad Haering. Poleciał bezpośrednio na testy medyczne do czwartej drużyny minionych rozgrywek ligi belgijskiej. Transakcja ma charakter definitywny, a kwota odstępnego stanowi historyczny rekord zarobków dla wicemistrzów Polski.

„Wybrałem Anderlecht, bo to wspaniały, największy klub w Belgii, znany w całej Europie, więc bycie jego częścią to ogromny zaszczyt. (…) Uważam się za kreatywnego zawodnika w zespole, kogoś, kto potrafi stwarzać okazje dla siebie i innych. Po prostu chcę wygrywać (…), w dłuższej perspektywie oczywiście chcę tu walczyć o trofea i zdobywać tytuły”

Dwudziestoletni reprezentant młodzieżówki dołączył do ekipy z Zabrza pod koniec czerwca 2024 roku za sprawą wsparcia Lukasa Podolskiego. Ówczesny piłkarz, a obecnie właściciel zabrzańskiego klubu, pomógł w wykupieniu gracza z niemieckiego VfL Wolfsburg. W barwach śląskiej drużyny Ambros wystąpił łącznie w 58 spotkaniach przez dwa lata. W tym czasie zanotował na swoim koncie trzy trafienia dla czternastokrotnych mistrzów kraju.

Jakie wyzwania czekają teraz Górnika Zabrze?

Utrata kluczowego zawodnika stanowi problem dla sztabu szkoleniowego zaledwie kilka dni przed startem oficjalnych rozgrywek. Wcześniej tego lata zabrzanie musieli pożegnać również Patrika Hellebranda, który zdecydował się przejść do Korony Kielce. Przed rozpoczęciem zmagań na boiskach ekstraklasy podopieczni trenera Michala Gasparika rozegrają ważne mecze pucharowe. To wymaga szybkiego przemodelowania wyjściowego składu wicemistrzów kraju.

Śląska drużyna zdobyła w poprzednim sezonie Puchar Polski i zajęła drugie miejsce w tabeli ligowej. Już 16 lipca zespół zagra na wyjeździe z Lechem Poznań, a stawką tego spotkania będzie Superpuchar Polski. Z kolei 21 lipca czeka ich pierwsze wyjazdowe starcie z tureckim Fenerbahce Stambuł. Będzie to niezwykle istotny pojedynek w ramach drugiej rundy kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów.