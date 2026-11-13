"Wśród nocnej ciszy". Ile odcinków liczy serial i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

"Wśród nocnej ciszy" - o serialu

"Wśród nocnej ciszy" to serial Jana Holoubka i Macieja Kowalewskiego oparty na reportażu "Nie oświadczam się" autorstwa Wiesława Łuki, który opowiada o jednej z najbardziej wstrząsających zbrodni czasów PRL-u. W noc wigilijną 1976 roku w niewielkiej wsi niedaleko Połańca dochodzi do tragedii. W tajemniczych okolicznościach giną ciężarna Krysia, jej brat Miecio i mąż Stanisław Matuszek. Na miejsce przybywa śledczy Maczek, który szybko nabiera wątpliwości wobec oficjalnej wersji wydarzeń. Podczas gdy pogrążeni w rozpaczy rodzice identyfikują ciała swoich dzieci, matka ofiar trafia do szpitala, gdzie Maczek natrafia na informacje mogące okazać się istotne dla sprawy. W życiu mieszkańców znaczącą rolę odgrywa sołtys Lech Wojda, starający się jednoczyć wieś w obliczu tragedii. Po pogrzebie życie pozornie wraca do codzienności, jednak kolejne dramatyczne wydarzenie jeszcze bardziej wstrząsa lokalną społecznością. Tymczasem jedyny świadek feralnej nocy nie potrafi wyrzucić z pamięci tego, co zobaczył i zaczyna podążać tropem człowieka, którego uważa za odpowiedzialnego za tragedię.

Jan Holoubek i ludzkie potwory. Reżyser zdradza kulisy serialu "Wśród nocnej ciszy"

"Wśród nocnej ciszy" - obsada

W głównej obsadzie "Wśród nocnej ciszy" znalazła się istna plejada gwiazd. Na elranie zobaczymy: Łukasza Simlata, Jędrzeja Hycnara, Magdalenę Biegańską, Justynę Wasilewską, Tomasza Schuchardta, Adama Woronowicza, Ewelinę Starejki, Tomasza Włosoka, Dariusza Chojnackiego, Artura Paczesnego, Karolinę Kowalską, Kacpra Sasina, Andrzeja Popiela, Krzysztofa Surówkę, Nel Kaczmarek, Mateusza Górskiego, Marię Kanię, Marcina Bosaka oraz Natana Horodeckiego.

Na drugim planie znaleźli się zaś m.in. Michał Żurawski, Michał Pawlik, Barbara Wypych, Marek Siudym, Mariusz Jakus, Sebastian Stankiewicz, Sebastian Pawlak, Krzysztof Wieszczek, Anna Korzeniecka, Barbara Kurzaj, Mikołaj Chroboczek, Agnieszka Radzikowska, Rozalia Rusak, Bernadetta Statkiewicz, Modest Ruciński, Hubert Miłkowski, Joanna Balasz i Łukasz Garlicki.

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"Wśród nocnej ciszy" - ile odcinków liczy serial i kiedy finał? (harmonogram premier)

"Wśród nocnej ciszy" liczy łącznie 6 odcinków. Pierwszy zadebiutował w serwisie HBO Max w dniu 13 listopada, a ostatni obejrzymy w drugiej połowie grudnia. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Wśród nocnej ciszy" 1. odcinek - premiera 13 listopada,

"Wśród nocnej ciszy" 2. odcinek - premiera 20 listopada,

"Wśród nocnej ciszy" 3. odcinek - premiera 27 listopada,

"Wśród nocnej ciszy" 4. odcinek - premiera 4 grudnia,

"Wśród nocnej ciszy" 5. odcinek - premiera 11 grudnia,

"Wśród nocnej ciszy" 6. odcinek - premiera 18 grudnia.

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