La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 524: Julia pozna ostatnie słowa Paco, jakie wypowiedział przed śmiercią, a Lope zacznie wątpić w przyszłość z Verą [ZDJĘCIA]

La Promesa, odcinek 524: Śmierć Gregoria i tajemnicza koperta w rękach policji

Sprawa Gregoria przybiera coraz bardziej niepokojący obrót. W 522. odcinku „La Promesy” sierżant Burdina poinformował Rómula o zabójstwie mężczyzny, a nastepnie Lorenzo przekazał rodzinie wiadomość o jego śmierci. Rómulo starał się przy tym bagatelizować wizytę policji, choć śledczy nie zamierzali rezygnować z dalszych działań.

W 524. odcinku Rómulo przekaże Pii wiadomość o śmierci Gregoria. To jednak nie koniec niepokojących informacji. Sierżant Burdina pokaże ochmistrzowi kopertę znalezioną przy zmarłym. Jej obecność może mieć znaczenie dla prowadzonego śledztwa. Dlaczego Gregorio miał ją przy sobie i co może ona ujawnić? Rómulo będzie musiał zmierzyć się z kolejnym elementem tej zagadkowej sprawy.

La Promesa, odcinek 524: Curro wspomni słowa Paco, które wypowiedział przed śmiercią

Curro opowiedział wcześniej Julii o tragicznych okolicznościach w jakich Paco stracił życie podczas wojny, a teraz przekaże jej ostatnie słowa jakie powiedział. Były one skierowane do jego narzeczonej Mitilde, którą kochał nad życie. Na razie pozostaje tajemnicą, dlaczego Julia tak mocno interesuje się Paco, ale już niedługo prawda wyjdzie na jaw.

La Promesa, odcinek 524: Lope zwątpi w związek z Verą, a Jana zacznie się obawiać

Niepewność pojawi się w życiu uczuciowym Very i Lopego, którzy są razem mimo różnic wynikających z ich pochodzenia. W 486. odcinku dziewczyna wyznała kucharzowi, że jest córką księżnej de Carril. Później, w 515. odcinku, jej matka dowiedziała się o związku córki z pracownikiem pałacu. Nie zaakceptowała tej relacji i namawiała Verę do powrotu do rodzinnego domu.

Teraz również sam Lope zacznie mieć wątpliwości. W 524. odcinku wyzna Verze, że niepokoją go różnice społeczne, które ich dzielą. Czy kucharz naprawdę uwierzy, że ich uczucie może okazać się silniejsze niż pochodzenie i pozycja rodzinna? Jego słowa mogą być początkiem poważniejszego kryzysu w ich relacji.

La Promesa, odcinek 524: Jana zacznie obawiać się rodziny Manuela

Swoje obawy będzie miała również Jana. Po potajemnym ślubie z Manuelem dziewczyna zacznie zastanawiać się, jak na ich małżeństwo zareaguje rodzina męża. Para planowała utrzymać związek w tajemnicy, a Rómulo poznał ich sekret już w 508. odcinku. W 523. odcinku Manuel i Jana wzięli ślub, jednak dziewczyna nie będzie mogła cieszyć się spokojem. Reakcja rodziny Manuela wciąż pozostaje dla niej niewiadomą. Czy ich małżeństwo spotka się z akceptacją?

La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 524. Kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 524. serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w piątek, 20 listopada 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. W streamingu dostępne są również poprzednie odsłony serialu.

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