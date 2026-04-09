Afera w klinice Olka w "M jak miłość". Aneta i Tereska ruszą na pomoc po ataku Sowińskiego

"M jak miłość" odcinek 1929. Data emisji i punkt krytyczny w klinice

We wtorek, 28 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:55 na antenie TVP2 wyemitowany zostanie 1929. odcinek "M jak miłość". To właśnie w nim spór w placówce medycznej osiągnie apogeum. Aleksander Sowiński, sprawujący funkcję dyrektora administracyjnego, od początku budził skrajne emocje. Tym razem mężczyzna zdecyduje się na ponowny, ostry atak wymierzony w Chodakowskiego, ale nie spodziewa się tak silnego oporu.

Konflikt Olka i Sowińskiego w 1929. odcinku "M jak miłość"

Relacje między lekarzem a nowym przełożonym od pierwszych dni układały się fatalnie. Sowiński koncentruje się wyłącznie na zyskach finansowych oraz reformach, które szkodzą pacjentom. Taka postawa wywołała już wcześniej otwarte oburzenie Anety. Żona Olka wielokrotnie krytykowała zarządzenia nowego szefa, odmawiając ślepego posłuszeństwa.

Aneta i Tereska stają w obronie Chodakowskiego w 1929. odcinku "M jak miłość"

Nadchodzący, 1929. odcinek produkcji "M jak miłość" przyniesie ogromne emocje, gdy dyrektor znów uderzy w Olka. Wówczas do gry wejdzie Aneta, która nie pozwoli na niesprawiedliwe traktowanie męża. Chodakowska bez wahania przeciwstawi się Sowińskiemu i wypowie mu otwartą wojnę.

Okazuje się, że lekarka będzie mogła liczyć na mocne wsparcie. Do buntu dołączy również Tereska, która dostrzega fatalną atmosferę w klinice oraz szkodliwość decyzji dyrektora dla całego zespołu. Pracownicy placówki mogą wreszcie zewrzeć szyki przeciwko bezwzględnemu przełożonemu.

W 1929. epizodzie "M jak miłość" konflikt wejdzie w zupełnie nową fazę. Chodakowscy nie planują odpuszczać, natomiast Sowiński zupełnie nie toleruje jakiejkolwiek niesubordynacji. Z każdym kolejnym słowem spór będzie przybierał na sile, grożąc całkowitym paraliżem placówki.

Warto przypomnieć, że trudne relacje na linii personel-dyrekcja nie wzięły się znikąd. Przepychanki rozpoczęły się, gdy Aneta naraziła się szefowi, a jego metody pracy zaczęły budzić powszechne oburzenie. Co więcej, obecność Aleksandra w klinice Olka jest elementem większego, mrocznego planu, którego celem jest zniszczenie Chodakowskiego. Nowy przełożony chce wyrównać dawne rachunki z przeszłości, choć dokładne powody jego zemsty wciąż pozostają pilnie strzeżoną tajemnicą.

