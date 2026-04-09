"M jak miłość". Awantura u Jakuba i Martyny. Była żona zniszczy ich relację?

M jak miłość, odcinek 1924. Awantura u Martyny i Jakuba

W poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:55, widzowie TVP2 zobaczą 1924. epizod uwielbianej produkcji. To właśnie wtedy dojdzie do niezwykle ostrej wymiany zdań między Martyną a Jakubem. Choć początkowo rozmowa nie będzie zwiastować burzy, wkrótce z ust Karskiego padną wyjątkowo raniące słowa. Wysocka, kierując się dobrymi intencjami, spróbuje ostatecznie wybić przyjacielowi z głowy jego byłą żonę i zamknąć ten bolesny etap. Problem w tym, że mężczyzna wciąż darzy Kasię ogromnym uczuciem i zupełnie nie zdaje sobie sprawy, że owocem ich dawnego związku jest córka Zosia.

Załamany Jakub cierpi w dniu ślubu Kasi w M jak miłość

Kiedy nadejdzie wielki dzień ceremonii zaślubin Kasi oraz Mariusza, Karski postanowi wylać swoje żale przed przyjaciółką. Zamiast oczekiwanego pocieszenia, spotka go jednak spory zawód. Wysocka nie zamierza głaskać go po głowie i bez końca wysłuchiwać jego pełnych smutku wywodów. Z pełną stanowczością spróbuje uświadomić detektywowi brutalną prawdę. Kobieta wprost zakomunikuje mu, że jego dawna miłość podjęła już wiążącą decyzję, buduje nową rodzinę u boku innego mężczyzny i nadszedł wreszcie czas, aby ostatecznie się z tym faktem pogodzić.

Karski uderzy w czuły punkt! Wypomni Martynie romans z Marcinem

Szorstka i bezkompromisowa postawa przyjaciółki kompletnie zaskoczy Karskiego, który natychmiast przejdzie do ataku. W przypływie wściekłości zarzuci kobiecie absolutny brak zrozumienia dla jego skomplikowanej sytuacji emocjonalnej. Zdenerwowany Jakub wykrzyczy Martynie w twarz, że jej romans z Marcinem ma się nijak do wagi i powagi jego małżeństwa z Kasią. W swoim zacietrzewieniu i rozpaczy mężczyzna zapomni jednak o jednym, niezwykle bolesnym fakcie z przeszłości Wysockiej. Kobieta doskonale wie, czym jest prawdziwa strata, ponieważ przed laty jej mąż Jerzy tragicznie zginął podczas górskiej wyprawy.

