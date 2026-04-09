"M jak miłość". Awantura u Jakuba i Martyny. Była żona zniszczy ich relację?

Agnieszka Pyź
2026-04-09 14:28

W 1924. odcinku serialu "M jak miłość" przyjaźń Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) i Martyny (Magdalena Turczeniewicz) zawiśnie na włosku. Wszystko za sprawą Kasi (Paulina Lasota) i jej rychłego zamążpójścia, z czym Karski kompletnie nie potrafi przejść do porządku dziennego. Kiedy zniecierpliwiona użalaniem się nad sobą Wysocka spróbuje sprowadzić go na ziemię, mężczyzna wpadnie w furię. W złości rzuci przyjaciółce w twarz, że jego małżeństwo znaczyło znacznie więcej niż jej przelotna znajomość z Marcinem (Mikołaj Roznerski). Zobacz, jak zakończy się ten dramatyczny konflikt.

i

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1924. Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski), Martyna (Magdalena Turczeniewicz)

M jak miłość, odcinek 1924. Awantura u Martyny i Jakuba

W poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:55, widzowie TVP2 zobaczą 1924. epizod uwielbianej produkcji. To właśnie wtedy dojdzie do niezwykle ostrej wymiany zdań między Martyną a Jakubem. Choć początkowo rozmowa nie będzie zwiastować burzy, wkrótce z ust Karskiego padną wyjątkowo raniące słowa. Wysocka, kierując się dobrymi intencjami, spróbuje ostatecznie wybić przyjacielowi z głowy jego byłą żonę i zamknąć ten bolesny etap. Problem w tym, że mężczyzna wciąż darzy Kasię ogromnym uczuciem i zupełnie nie zdaje sobie sprawy, że owocem ich dawnego związku jest córka Zosia.

Załamany Jakub cierpi w dniu ślubu Kasi w M jak miłość

Kiedy nadejdzie wielki dzień ceremonii zaślubin Kasi oraz Mariusza, Karski postanowi wylać swoje żale przed przyjaciółką. Zamiast oczekiwanego pocieszenia, spotka go jednak spory zawód. Wysocka nie zamierza głaskać go po głowie i bez końca wysłuchiwać jego pełnych smutku wywodów. Z pełną stanowczością spróbuje uświadomić detektywowi brutalną prawdę. Kobieta wprost zakomunikuje mu, że jego dawna miłość podjęła już wiążącą decyzję, buduje nową rodzinę u boku innego mężczyzny i nadszedł wreszcie czas, aby ostatecznie się z tym faktem pogodzić.

Karski uderzy w czuły punkt! Wypomni Martynie romans z Marcinem

Szorstka i bezkompromisowa postawa przyjaciółki kompletnie zaskoczy Karskiego, który natychmiast przejdzie do ataku. W przypływie wściekłości zarzuci kobiecie absolutny brak zrozumienia dla jego skomplikowanej sytuacji emocjonalnej. Zdenerwowany Jakub wykrzyczy Martynie w twarz, że jej romans z Marcinem ma się nijak do wagi i powagi jego małżeństwa z Kasią. W swoim zacietrzewieniu i rozpaczy mężczyzna zapomni jednak o jednym, niezwykle bolesnym fakcie z przeszłości Wysockiej. Kobieta doskonale wie, czym jest prawdziwa strata, ponieważ przed laty jej mąż Jerzy tragicznie zginął podczas górskiej wyprawy.

