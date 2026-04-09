Marta Kostiuk przeciwko Polkom. Ukraińska gwiazda tenisa zachwyca w sieci

Urodzona w 2002 roku w Kijowie Marta Kostiuk to obecnie jedna z największych gwiazd ukraińskiego tenisa, która szturmem zdobyła pozycję w światowej elicie. Zawodniczka w 2024 roku wywalczyła awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju Australian Open i wspięła się na rekordowe w swojej karierze, 16. miejsce w zestawieniu WTA. Jej styl oparty na potężnych uderzeniach i agresywnej grze czyni ją niezwykle niebezpieczną rywalką na korcie. Jak się okazuje, kibice śledzą jej poczynania nie tylko ze względu na znakomite wyniki sportowe.

Starcie Polek z Ukrainkami. Marta Kostiuk publikuje w sieci odważne kadry

Sportsmenka doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak wzbudzić zainteresowanie publiczności. Na swoim instagramowym profilu, który śledzą setki tysięcy internautów, 23-latka regularnie zamieszcza ujęcia wywołujące lawinę reakcji i komentarzy. Kostiuk z przyjemnością pokazuje kulisy egzotycznych podróży, eksponując wysportowane ciało w kuszących kostiumach kąpielowych. Takie fotografie błyskawicznie zbierają ogromne liczby polubień, a zachwyceni fani często określają ją mianem „najpiękniejszej tenisistki na świecie”.

Ukrainka chętnie bierze udział w nietypowych i zmysłowych projektach fotograficznych. Wielkim echem w sieci odbiła się jej sesja dla prestiżowego magazynu „Vogue”, w której zaprezentowała się topless, celebrując w ten sposób swój start w igrzyskach olimpijskich. Ta odważna, artystyczna publikacja wywołała w przestrzeni internetowej sporo szumu i gorących dyskusji.

Podczas zbliżającej się rywalizacji z polską kadrą to właśnie 23-latka oraz Elina Switolina będą stanowić o sile zespołu z Ukrainy. Biało-Czerwone będą z kolei polegać na umiejętnościach Magdy Linette oraz Katarzyny Kawy, które przystąpią do zmagań w singlu. W piątek obie ekipy stoczą dwa pojedynki singlowe w hali PreZero Arena Gliwice, natomiast decydujące starcia, włączając w to mecz deblowy, zaplanowano na sobotę.