Najdłuższe zaćmienie Słońca XXI wieku już niedługo. Na kilka minut zrobi się bardzo ciemno

Julia Mościńska
2026-04-09 14:22

Jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych XXI wieku zbliża się wielkimi krokami. Już niedługo niebo nad częścią Ziemi dosłownie zgaśnie na kilka minut, a dzień zamieni się w noc. Naukowcy i miłośnicy astronomii mówią, że to wydarzenie, które może się długo nie powtórzyć i które przejdzie do historii jako "zaćmienie stulecia".

  • Nadchodzące wydarzenie astronomiczne, planowane na rok 2027, zapowiada się jako jedno z najbardziej spektakularnych w bieżącym stuleciu, charakteryzujące się niezwykłą transformacją dziennego światła w noc.
  • Zjawisko to, będące rezultatem wyjątkowo korzystnego ułożenia ciał niebieskich, wyróżnia się rekordową długością fazy całkowitego zakrycia tarczy Słońca, znacznie przewyższającą standardowe obserwacje.
  • Długotrwała ciemność wywoła nie tylko widowiskowe efekty wizualne, ale także odczuwalne zmiany w środowisku, takie jak spadek temperatury i nietypowe zachowania fauny.
  • Ze względu na rzadkość i skalę tego zjawiska, eksperci podkreślają jego historyczne znaczenie i sugerują, że może to być dla wielu osób jedyna szansa na doświadczenie tak wyjątkowego i długotrwałego zaćmienia.

Najdłuższe całkowite zaćmienie Słońca XXI wieku nastąpi 2 sierpnia 2027 roku. W czasie maksymalnej fazy Księżyc całkowicie zakryje tarczę Słońca, powodując niemal absolutną ciemność w środku dnia. To rzadkie zjawisko potrwa wyjątkowo długo, znacznie dłużej niż większość znanych nam zaćmień, które zwykle trwają zaledwie kilka minut lub nawet sekund.

Zobacz też: Twoje dziecko urodziło się w tym miesiącu? Ma mocny charakter i wyjątkową osobowość

Rekordowa długość zaćmienia wynika z idealnego układu Ziemi, Księżyca i Słońca. Księżyc znajdzie się stosunkowo blisko Ziemi, a Ziemia w odpowiedniej odległości od Słońca, co pozwoli na długotrwałe i pełne zakrycie jego tarczy. Dla obserwatorów oznacza to nie tylko zapadnięcie ciemności, ale też gwałtowny spadek temperatury i niezwykłe zmiany w zachowaniu zwierząt.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

To wyjątkowe zjawisko potrwa aż kilka minut

Maksymalna faza całkowitego zaćmienia potrwa aż 6 minut i 23 sekundy w rejonie Luksor. To właśnie tam warunki do obserwacji będą niemal idealne, dlatego miejsce to już teraz przyciąga uwagę astronomów i turystów z całego świata. Tak długi czas całkowitej ciemności jest niezwykle rzadki w skali współczesnych obserwacji i sprawia, że wydarzenie zyskało miano "zaćmienia stulecia". Eksperci podkreślają, że dla wielu osób może to być jedyna okazja w życiu, by zobaczyć tak długie i widowiskowe zaćmienie Słońca na własne oczy.

Zobacz galerię: Znaki zodiaku ze słabym zdrowiem. Oni muszą na siebie uważać!

