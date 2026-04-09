Najdłuższe zaćmienie Słońca XXI wieku już niedługo. Na kilka minut zrobi się bardzo ciemno

- Nadchodzące wydarzenie astronomiczne, planowane na rok 2027, zapowiada się jako jedno z najbardziej spektakularnych w bieżącym stuleciu, charakteryzujące się niezwykłą transformacją dziennego światła w noc.
- Zjawisko to, będące rezultatem wyjątkowo korzystnego ułożenia ciał niebieskich, wyróżnia się rekordową długością fazy całkowitego zakrycia tarczy Słońca, znacznie przewyższającą standardowe obserwacje.
- Długotrwała ciemność wywoła nie tylko widowiskowe efekty wizualne, ale także odczuwalne zmiany w środowisku, takie jak spadek temperatury i nietypowe zachowania fauny.
- Ze względu na rzadkość i skalę tego zjawiska, eksperci podkreślają jego historyczne znaczenie i sugerują, że może to być dla wielu osób jedyna szansa na doświadczenie tak wyjątkowego i długotrwałego zaćmienia.
Najdłuższe całkowite zaćmienie Słońca XXI wieku nastąpi 2 sierpnia 2027 roku. W czasie maksymalnej fazy Księżyc całkowicie zakryje tarczę Słońca, powodując niemal absolutną ciemność w środku dnia. To rzadkie zjawisko potrwa wyjątkowo długo, znacznie dłużej niż większość znanych nam zaćmień, które zwykle trwają zaledwie kilka minut lub nawet sekund.
Najdłuższe zaćmienie Słońca
Rekordowa długość zaćmienia wynika z idealnego układu Ziemi, Księżyca i Słońca. Księżyc znajdzie się stosunkowo blisko Ziemi, a Ziemia w odpowiedniej odległości od Słońca, co pozwoli na długotrwałe i pełne zakrycie jego tarczy. Dla obserwatorów oznacza to nie tylko zapadnięcie ciemności, ale też gwałtowny spadek temperatury i niezwykłe zmiany w zachowaniu zwierząt.
To wyjątkowe zjawisko potrwa aż kilka minut
Maksymalna faza całkowitego zaćmienia potrwa aż 6 minut i 23 sekundy w rejonie Luksor. To właśnie tam warunki do obserwacji będą niemal idealne, dlatego miejsce to już teraz przyciąga uwagę astronomów i turystów z całego świata. Tak długi czas całkowitej ciemności jest niezwykle rzadki w skali współczesnych obserwacji i sprawia, że wydarzenie zyskało miano "zaćmienia stulecia". Eksperci podkreślają, że dla wielu osób może to być jedyna okazja w życiu, by zobaczyć tak długie i widowiskowe zaćmienie Słońca na własne oczy.
