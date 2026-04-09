Zmarł pierwszy w historii mistrz świata. Jego rekord przetrwał dekady

Początki kariery i historyczne sukcesy Imricha Bugára

W wieku 70 lat zmarł legendarny mistrz świata w rzucie dyskiem, który na zawsze zmienił oblicze tej dyscypliny. Znakomity sportowiec wywalczył srebro na igrzyskach i zapisał się w kronikach jako pierwszy globalny czempion w rzucie dyskiem. Imrich Bugár przyszedł na świat 14 kwietnia 1955 roku w węgierskiej wsi Ohrady, położonej w okolicach Dunajskiej Stredy. Od najmłodszych lat wykazywał ogromny potencjał. Ten potężny zawodnik, mierzący 196 centymetrów i ważący przeszło 120 kilogramów, szybko stał się prawdziwą ikoną czechosłowackiej lekkoatletyki.

Złoty medal mistrzostw globu zdobył jako pierwszy w historii podczas czempionatu w Helsinkach w 1983 roku. W swoim bogatym dorobku posiadał już wówczas wicemistrzostwo olimpijskie wywalczone w Moskwie w 1980 roku. Niestety, ominęła go wielka szansa na występ w Los Angeles, co było bezpośrednim skutkiem politycznego bojkotu zarządzonego przez komunistyczne władze Czechosłowacji. Wybitny lekkoatleta wykazał się niezwykłym hartem ducha, otwarcie i głośno krytykując tę decyzję państw bloku wschodniego, co wymagało ogromnej odwagi.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

- Jako najlepszy dyskobol na świecie nie mogłem walczyć o złoty medal olimpijski, mimo że miałem taką szansę. Czternaście dni po igrzyskach finaliści igrzysk przyjechali do Brukseli na zawody. Dołożyłem im pięć metrów – mówił Imre Bugar w jednym z wywiadów.

Złoty medal mistrzostw Europy i rekordy czeskiego dyskobola

W 1982 roku Imre Bugar stanął na najwyższym stopniu podium podczas europejskiego czempionatu w Atenach. W trakcie swojej wieloletniej i pełnej sukcesów kariery, którą oficjalnie zakończył w 1995 roku, dumnie reprezentował barwy Czechosłowacji oraz samych Czech. Jego najlepszy życiowy rezultat wynoszący 71,26 metra do dziś pozostaje niepobitym rekordem Czech i doskonałym szesnastym wynikiem w historycznych tabelach rzutu dyskiem.

Lista największych i najważniejszych triumfów Imre Bugara:

wicemistrzostwo wywalczone na moskiewskich igrzyskach w 1980 roku,

tytuł mistrza Starego Kontynentu zdobyty w stolicy Grecji w 1982 roku,

historyczne, premierowe złoto z mistrzostw świata w Helsinkach w 1983 roku.