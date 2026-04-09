Budzyńscy w szoku! Paulina wraca do gangstera, a ich wykiwa

Emisja 1928 odcinka serialu "M jak miłość" w TVP2

W 1928 odcinku serialu „M jak miłość” akcja wokół postaci Pauliny nabierze niespodziewanego tempa. Magda i Andrzej, którzy jeszcze niedawno angażowali całą swoją energię, by pomóc kobiecie uwolnić się od niebezpiecznego męża, ze zdumieniem dowiedzą się, że Lipska wróciła do Igora Jabłońskiego. Co więcej, dawna podopieczna zacznie wyraźnie dystansować się od swoich wybawców, traktując ich niemal jak przeciwników.

Budzyńscy w tarapatach. Paulina odwraca się od Magdy i Andrzeja

Taki obrót spraw będzie dla Budzyńskich potężnym ciosem, zwłaszcza że Paulina nie była dla Andrzeja osobą anonimową. W przeszłości udzielała lekcji rysunku jego córce Ani i to właśnie wtedy wywiązała się między nimi nić porozumienia. Po latach pojawiła się w życiu prawnika jako zdesperowana kobieta, szukająca ratunku przed mężem o mrocznej reputacji. Andrzej zdecydował się poprowadzić jej sprawę rozwodową, a Magda, mimo początkowych wątpliwości, ostatecznie wsparła męża w tej decyzji.

Małżeństwo prawników było święcie przekonane, że ratuje ofiarę. Jabłoński od samego początku wzbudzał przerażenie – groził, manipulował i próbował przejąć kontrolę nad sytuacją, posuwając się nawet do wizyt w kancelarii i wywierania nacisków na Andrzeja. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że Paulina pragnie wolności. Tym większe będzie zszokowanie Budzyńskich, gdy kobieta nagle powróci do oprawcy, odwracając się od osób, które podały jej pomocną dłoń.

Tajemnica Igora Jabłońskiego. Dlaczego Paulina z "M jak miłość" wróciła do męża?

Wiele poszlak wskazuje na to, że za niespodziewaną decyzją Lipskiej kryje się paraliżujący strach. Jabłoński już wielokrotnie udowodnił, że nie cofnie się przed niczym, kierując groźby nie tylko pod adresem żony, ale i Budzyńskich. Niewykluczone, że gangster znalazł bezwzględny sposób, by zmusić Paulinę do powrotu, bezlitośnie wykorzystując jej słabości lub ukrywane sekrety. Jeśli ta teoria się potwierdzi, kobieta może działać pod gigantyczną presją, próbując ratować siebie za wszelką cenę.

W 1928 odcinku „M jak miłość” Magda i Andrzej zostaną zmuszeni do zmierzenia się z gorzkimi konsekwencjami swoich wyborów. Pomocna dłoń wyciągnięta do Pauliny może się teraz obrócić przeciwko nim samym. Wciąż pozostaje zagadką, jakimi informacjami dysponuje Jabłoński, że udało mu się tak błyskawicznie i drastycznie zmienić nastawienie żony.

