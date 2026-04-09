Karolina Pilarczyk zachwyca różowymi włosami na gali. Obok dawna gwiazda "M jak miłość"

Karolina Pilarczyk w centrum uwagi na 12. edycji Wielkiego Motoryzacyjnego Show

Karolina Pilarczyk nieustannie udowadnia, że w zdominowanym przez mężczyzn świecie motorsportu można odnosić spektakularne sukcesy. Absolwentka prestiżowego warszawskiego liceum i posiadaczka dwóch dyplomów wyższych uczelni zdecydowała się na pełnoetatową karierę profesjonalnej drifterki. Jej sportowy dorobek obejmuje między innymi dwa tytuły mistrzyni Starego Kontynentu. To właśnie utytułowana zawodniczka grała pierwsze skrzypce w trakcie 12. odsłony Wielkiego Motoryzacyjnego Show, zorganizowanego w podwarszawskim klubie 911 Garage w Łomiankach. Pilarczyk przyciągała wzrok dzięki różowym włosom, prezentując się niezwykle zjawiskowo na tle potężnych maszyn. Na imprezie pojawiła się również nieco rzadziej widywana ostatnio w mediach Julia Wróblewska. Dawna aktorka z telenoweli "M jak miłość" odebrała podczas gali specjalne wyróżnienie w postaci statuetki "Klucze Sukcesu".

Karolina Pilarczyk - podwójna Mistrzyni Europy w driftingu ściga się w filmie Diablo. Wyścig o wszystko

"Czuję ogromną wdzięczność. Wybór ścieżki, którą podjęłam w życiu, nie był łatwy, dlatego tym bardziej cieszy mnie, że ktoś to zauważył i docenił. To dla mnie bardzo wzruszające i po prostu sprawia mi ogromną radość"

– podkreśliła Julia Wróblewska w oświadczeniu, które przekazała agencja Akpa.

Julia Wróblewska chwali Karolinę Pilarczyk. Była gwiazda telewizji docenia pasję drifterki

Dawna dziecięca gwiazda serialu TVP nie szczędziła ciepłych słów pod adresem głównej bohaterki wieczoru. W swojej wypowiedzi zwróciła szczególną uwagę na ogromny wkład utytułowanej drifterki w popularyzowanie sportów samochodowych wśród kobiet.

"Karolina jest niezwykle ambitną osobą i uważam, że stanowi ogromną inspirację - szczególnie dla dziewczyn interesujących się motoryzacją, które często mogą czuć się w tej branży w mniejszości"

– stwierdziła Julia Wróblewska. Wśród gości 12. Wielkiego Motoryzacyjnego Show zaproszonych do podwarszawskich Łomianek znaleźli się także inni celebryci, w tym między innymi Kinga Zawodnik oraz Tomasz Lubert. Na miejscu nie mogło również zabraknąć Mariusza Dziurlei, który na co dzień wspiera Karolinę Pilarczyk jako jej partner życiowy i zawodowy.

"Chcemy wprowadzić do motoryzacji więcej ciepła, uśmiechu i koloru. Zależy nam na tym, aby motorsport kojarzył się z pozytywną energią i pasją. Motoryzacja od zawsze była fascynacją - niezależnie od tego, czy mówimy o klasykach, czy najnowszych modelach. To coś, czego nie da się do końca wytłumaczyć - to po prostu pasja albo nawet miłość"

– podsumował podczas uroczystej gali partner dwukrotnej mistrzyni Europy w driftingu.

Zdjęcia z 12. Wielkiego Motoryzacyjnego Show z udziałem Karoliny Pilarczyk i Julii Wróblewskiej

