Panna młoda, odcinek 72: Cihan ogłosi radosną nowinę! Padną informacje o ciąży

Nieoczekiwana wiadomość wstrząśnie domem Cihana w 72. odcinku "Panny młodej"

Nowy odcinek przyniesie dalszy ciąg zmian w życiu Hancer, która po trudnych decyzjach zacznie oswajać się z rolą żony i pani rezydencji. Choć Cihan coraz wyraźniej będzie ją wspierał i podkreślał, że to także jej dom, atmosfera wciąż pozostanie napięta, głównie przez niechęć Mukadder. To właśnie w tym napiętym momencie pojawi się wątek, który przyciągnie uwagę niektórych z domowników. Objawy jednej z kobiet wzbudzą podejrzenia, a sytuacja szybko zacznie wymykać się spod kontroli.

Padną słowa o ciąży. Prawda wyjdzie na jaw później

Wszystko zacznie się od niepokojących sygnałów. Yonca od samego rana będzie czuła się coraz gorzej, osłabienie i mdłości nie dadzą jej spokoju. Jej zachowanie przyciągnie uwagę Beyzy, która zacznie podejrzewać, że za tym stoi coś więcej. W końcu jej przypuszczenia się potwierdzą. W łazience znajdzie test ciążowy z wyraźnym wynikiem.

— To niemożliwe… Ona jest w ciąży — powie w szoku.

To właśnie ta informacja stanie się źródłem „radosnej nowiny”, o której prawdopodobnie zrobi się głośno. Początkowo wiele osób może błędnie powiązać ją z Hancer, zwłaszcza że jej relacja z Cihanem zacznie się wyraźnie zacieśniać. Prawda okaże się jednak zupełnie inna.

Między Hancer a Cihanem zrobi się coraz bliżej

W tym samym czasie widzowie zobaczą zupełnie nową odsłonę relacji głównych bohaterów. Cihan zacznie okazywać Hancer coraz więcej czułości – od drobnych gestów, jak wysłanie kwiatów, po wyraźne deklaracje.

— Chcę, żeby moja żona otworzyła mi drzwi, kiedy wrócę — powie do niej przez telefon.

Gdy Hancer w końcu zdecyduje się przyjść do rezydencji, stanie przed nią kolejne wyzwanie. Mukadder spróbuje ją upokorzyć i nie wpuści do środka, zmuszając do czekania na zewnątrz. Dopiero powrót Cihana zmieni sytuację.

— Już jesteś u siebie — powie stanowczo, wprowadzając ją do domu.

Od tego momentu mężczyzna jasno pokaże, po której stoi stronie, a ich relacja zacznie wchodzić na zupełnie nowy poziom. Choć informacja o ciąży początkowo zabrzmi jak powód do radości, bardzo szybko stanie się zarzewiem nowych konfliktów. Zwłaszcza że odkrycie prawdy nie wszystkim przypadnie do gustu.