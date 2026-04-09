Sandra Kubicka wchodzi do świata sportów walki. Ogłosiła to legenda KSW

Łukasz Jurkowski ogłasza współpracę z Sandrą Kubicką

Taki duet wywołał ogromne zaskoczenie zarówno w środowisku sportowym, jak i w polskim show-biznesie. Łukasz "Juras" Jurkowski, ikona mieszanych sztuk walki oraz ceniony komentator, połączył siły z czołową postacią rodzimego internetu. W czwartek, 9 marca, były gwiazdor organizacji KSW udostępnił na swoim profilu na Instagramie oficjalny komunikat o dołączeniu Sandry Kubickiej do projektu.

Sandra Kubicka pokazała łazienkę. Internauci oniemieli z zachwytu

"Sandra Kubicka w ekipie Fight Mode. Inne spojrzenie na świat sportów walki, szukanie emocji, historii zawodników i kreatywnego spojrzenia na rozrywkę. Sport jest rozrywką. My Wam ją damy w najlepszym możliwym wydaniu! Firmujemy sobą jakość Fight Mode. Niech to świadczy o tym, w którą stronę zmierzamy"

Były wojownik KSW w swoim internetowym wpisie zdradził również najbliższe plany całego przedsięwzięcia, zapowiadając, że już w nadchodzącą niedzielę kibice poznają nazwisko bohatera walki wieczoru. Zaraz po tym organizatorzy rozpoczną systematyczne ogłaszanie kolejnych zestawień na galę, którą zaplanowano na 23 maja w Poznaniu. Na ten moment nie sprecyzowano, jaką konkretnie funkcję w nowej federacji będzie pełnić Sandra Kubicka, ale możliwe, że szczegóły jej kontraktu zostaną ujawnione w najbliższych dniach.