Sandra Kubicka wchodzi do świata sportów walki. Ogłosiła to legenda KSW

Bartosz Olszewski
2026-04-09 12:21

Dotychczas znana głównie z wybiegów, programów telewizyjnych i bycia twarzą TVP, Sandra Kubicka zmienia branżę. Celebrytka niespodziewanie wchodzi do brutalnego świata sportów walki. Oficjalny komunikat o jej dołączeniu do ekipy Fight Mode przekazał popularny zawodnik i komentator, Łukasz "Juras" Jurkowski.

Gwiazdy na ramówce TVN, Sandra Kubicka
Łukasz Jurkowski ogłasza współpracę z Sandrą Kubicką

Taki duet wywołał ogromne zaskoczenie zarówno w środowisku sportowym, jak i w polskim show-biznesie. Łukasz "Juras" Jurkowski, ikona mieszanych sztuk walki oraz ceniony komentator, połączył siły z czołową postacią rodzimego internetu. W czwartek, 9 marca, były gwiazdor organizacji KSW udostępnił na swoim profilu na Instagramie oficjalny komunikat o dołączeniu Sandry Kubickiej do projektu.

"Sandra Kubicka w ekipie Fight Mode. Inne spojrzenie na świat sportów walki, szukanie emocji, historii zawodników i kreatywnego spojrzenia na rozrywkę. Sport jest rozrywką. My Wam ją damy w najlepszym możliwym wydaniu! Firmujemy sobą jakość Fight Mode. Niech to świadczy o tym, w którą stronę zmierzamy"

Były wojownik KSW w swoim internetowym wpisie zdradził również najbliższe plany całego przedsięwzięcia, zapowiadając, że już w nadchodzącą niedzielę kibice poznają nazwisko bohatera walki wieczoru. Zaraz po tym organizatorzy rozpoczną systematyczne ogłaszanie kolejnych zestawień na galę, którą zaplanowano na 23 maja w Poznaniu. Na ten moment nie sprecyzowano, jaką konkretnie funkcję w nowej federacji będzie pełnić Sandra Kubicka, ale możliwe, że szczegóły jej kontraktu zostaną ujawnione w najbliższych dniach.

