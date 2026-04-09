Znana brazylijska siatkarka szokuje metamorfozą. Zrzuciła 23 kilogramy po porodzie!

Pod koniec grudnia 2025 roku Key Alves i piosenkarz Bruno Rosa doczekali się narodzin córki Rosamarii. Poród odbył się poprzez cesarskie cięcie, zaraz po świątecznych uroczystościach w gronie najbliższych. W kolejnych dniach siatkarka szczerze opisywała realia połogu, otwarcie przyznając się do wyczerpania i trudów macierzyństwa. Z tego powodu jej najnowszy wpis, opublikowany na początku kwietnia 2026 roku, wprawił wszystkich w ogromne osłupienie.

Sandra Kubicka wchodzi do świata sportów walki. Ogłosiła to legenda KSW

Key Alves zachwyca po ciąży. Siatkarka zgubiła 23 kilogramy!

Sportsmenka zamieściła w sieci fotografię w stroju kąpielowym, eksponując wyrzeźbione ciało. W dołączonym opisie Brazylijka wyjawiła kulisy swojej imponującej przemiany:

"Z 73 kg w ciąży do 50 kg"

Pod tym wpisem błyskawicznie zaroiło się od komentarzy internautów, którzy nie szczędzili słów uznania dla jej obecnego wyglądu. Jedna z wiernych fanek napisała:

"Wow, wróciłaś do swojej idealnej sylwetki w ekspresowym tempie"

Występująca na pozycji libero Key Alves to postać doskonale kojarzona nie tylko przez fanów sportu. Urodzona w 2000 roku zawodniczka reprezentowała barwy najlepszych brazylijskich drużyn, takich jak Osasco, jednak to aktywność poza parkietem zapewniła jej miano celebrytki. Jej profil na Instagramie śledzi szesnaście milionów osób, a do wielkiej sławy przyczynił się udział w brazylijskim "Big Brotherze" oraz niezwykle dochodowa działalność na platformach dla dorosłych. Alves wyznała w przeszłości, że jej zyski z sieci pięćdziesięciokrotnie przekraczały klubową pensję!

Obecnie sympatycy siatkówki z niecierpliwością wyczekują powrotu Brazylijki do profesjonalnych rozgrywek po urlopie macierzyńskim. Biorąc pod uwagę jej rewelacyjną formę, wydaje się to tylko kwestią czasu. Więcej zdjęć słynnej zawodniczki można znaleźć w przygotowanej przez nas galerii.