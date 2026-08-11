W "Pannie młodej" zrobiło się gorąco, gdy Aysu zauważyła, że Hancer wymyka się nocą z posiadłości. W tym samym czasie Derya odkryła sekret Yoncy i od razu zaczęła kombinować, jak obrócić go na swoją korzyść. Napięcie w domu rosło, szczególnie kiedy Fadime wprost oskarżyła Hancer o sprowadzenie na rodzinę kolejnych nieszczęść. Derya weszła w ryzykowną grę, bo chce zabezpieczyć sprawy Yoncy, a przy okazji coś ugrać dla siebie. Wśród domowników narasta podejrzliwość, która coraz mocniej uderza w ich wzajemne zaufanie. Do czego doprowadzą te intrygi?

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"Panna młoda" odc. 175 - streszczenie

Derya naciska na Cemila, żeby zgodził się przyjąć Yoncę razem z dzieckiem pod swój dach. W tym samym czasie Engin zaprasza rodzinę Develioglu na uroczyste odczytanie listu zostawionego przez zmarłą Yasemin. Sinem w końcu mówi Melihowi prosto w oczy, co o nim myśli, i nie przebiera w słowach. Beyza drży ze strachu, bo boi się, że list ujawni to, co od dawna stara się ukryć. W rezydencji czuć napięcie, a wszyscy czekają na to, co wydarzy się dalej.

"Panna młoda" odc. 175 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"Panna młoda" wciąż trzyma widzów w napięciu, a kolejne odcinki regularnie pojawiają się w popołudniowej ramówce. Jeśli śledzisz losy Hancer i Cihana, warto zapisać sobie termin emisji. Odcinek 175 serialu "Panna młoda" TVP2 pokaże 19 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

To turecki serial o Hancer, która decyduje się na małżeństwo z rozsądku z bogatym spadkobiercą, by ratować brata. Matka Cihana początkowo traktuje ją jak sposób na wnuka, ale z czasem między małżonkami rodzi się prawdziwa więź. Szybko okazuje się jednak, że życie w luksusowej rezydencji ma swoją cenę, zwłaszcza gdy do gry wchodzą dawne relacje i rodzinne układy. W obsadzie zobaczymy między innymi:

Talya Çelebi (jako Hançer)

(jako Hançer) Türkseve (jako Cihan)

(jako Cihan) Can Tarakçı (jako Cemil)

(jako Cemil) Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

(jako Mukadder Develioglu) Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

(jako Gülsüm) Elif Çapkin (jako Yonca)

(jako Yonca) Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

(jako Derya) Sidal Damar (jako Sinem)

(jako Sinem) Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

(jako Mine) Türker, Kantar (jako Emir)

(jako Emir) Çisel Kuskan (jako Beyza)

(jako Beyza) Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)