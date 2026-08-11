Spis treści
W "Pannie młodej" zrobiło się gorąco, gdy Aysu zauważyła, że Hancer wymyka się nocą z posiadłości. W tym samym czasie Derya odkryła sekret Yoncy i od razu zaczęła kombinować, jak obrócić go na swoją korzyść. Napięcie w domu rosło, szczególnie kiedy Fadime wprost oskarżyła Hancer o sprowadzenie na rodzinę kolejnych nieszczęść. Derya weszła w ryzykowną grę, bo chce zabezpieczyć sprawy Yoncy, a przy okazji coś ugrać dla siebie. Wśród domowników narasta podejrzliwość, która coraz mocniej uderza w ich wzajemne zaufanie. Do czego doprowadzą te intrygi?
"Panna młoda" odc. 175 - streszczenie
Derya naciska na Cemila, żeby zgodził się przyjąć Yoncę razem z dzieckiem pod swój dach. W tym samym czasie Engin zaprasza rodzinę Develioglu na uroczyste odczytanie listu zostawionego przez zmarłą Yasemin. Sinem w końcu mówi Melihowi prosto w oczy, co o nim myśli, i nie przebiera w słowach. Beyza drży ze strachu, bo boi się, że list ujawni to, co od dawna stara się ukryć. W rezydencji czuć napięcie, a wszyscy czekają na to, co wydarzy się dalej.
"Panna młoda" odc. 175 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
"Panna młoda" wciąż trzyma widzów w napięciu, a kolejne odcinki regularnie pojawiają się w popołudniowej ramówce. Jeśli śledzisz losy Hancer i Cihana, warto zapisać sobie termin emisji. Odcinek 175 serialu "Panna młoda" TVP2 pokaże 19 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:20.
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
To turecki serial o Hancer, która decyduje się na małżeństwo z rozsądku z bogatym spadkobiercą, by ratować brata. Matka Cihana początkowo traktuje ją jak sposób na wnuka, ale z czasem między małżonkami rodzi się prawdziwa więź. Szybko okazuje się jednak, że życie w luksusowej rezydencji ma swoją cenę, zwłaszcza gdy do gry wchodzą dawne relacje i rodzinne układy. W obsadzie zobaczymy między innymi:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)