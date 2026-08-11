Na Wspólnej. Śmierć Marii Zięby wszystko zmieni! Dorota Zakrzewska odegra kluczową rolę w serialu

Dramatyczne pożegnanie z Marią Ziębą w 4260. odcinku „Na Wspólnej”

Fani serialu „Na Wspólnej” musieli pożegnać się z jedną z najważniejszych postaci. W 4260. odcinku produkcji, wyemitowanym 10 sierpnia 2026 roku, zmarła Maria Zięba. Jej śmierć nastąpiła w dramatycznych okolicznościach, podczas lotu powrotnego z Hiszpanii. Silne turbulencje wywołały u bohaterki ogromny stres, co doprowadziło do rozległego zawału serca. Mimo natychmiastowej reanimacji, kobieta zmarła jeszcze przed lądowaniem samolotu w Warszawie. Zakończenie tego wątku było koniecznością po śmierci Bożeny Dykiel, która odeszła w lutym 2026 roku.

Uroczystości pogrzebowe Marii Zięby w 4268. odcinku. Powrót Grzegorza

Rodzinę Ziębów oraz pozostałych mieszkańców kamienicy czeka teraz najtrudniejszy moment – pogrzeb Marii. Uroczystość żałobna odbędzie się w 4268. odcinku. Z tej okazji do serialu powróci Leszek Lichota, wcielający się w postać Grzegorza. Aktor, niewidziany w produkcji od 2009 roku, pojawi się na cmentarzu, by pożegnać matkę.

Uwagę widzów z pewnością przykuje również nowa bohaterka – Dorota, grana przez Edytę Jungowską, która pojawi się na pogrzebie. Jej postać szybko zyska na znaczeniu, a szczególna relacja z Włodkiem (Mieczysław Hryniewicz) zacznie się rozwijać. Dorota ma na stałe dołączyć do grona bohaterów „Na Wspólnej”, wnosząc do serialu powiew świeżości.

Rola Doroty w „Na Wspólnej” po śmierci Marii Zięby

Wejście Doroty do serialu zbiegnie się w czasie z żałobą mieszkańców kamienicy. Choć nikt nie zastąpi zmarłej Marii, nowa bohaterka ma za zadanie pomóc sąsiadom odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W trudnym czasie Dorota ma być dla nich wsparciem i źródłem pozytywnej energii.

Obecność Doroty będzie miała szczególne znaczenie dla Włodka, który musi zmierzyć się z utratą ukochanej żony. Ich rozwijająca się relacja pokaże, jak wdowiec będzie próbował ułożyć sobie życie na nowo po tragicznych wydarzeniach. Wątek ten z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.

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