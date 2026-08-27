Wielu uważa go za najlepszy horror tego roku. Wiemy, kiedy będzie dostępny do obejrzenia online

"Backrooms. Bez wyjścia" - o czym opowiada film?

"Backrooms. Bez wyjścia" to horror klaustrofobiczny, przywodzący na myśl klimat "Cube" i słynnej "Piły". Zaczynał jako internetowy fenomen, a ostatecznie trafił na duży ekran wywołując niemałe poruszenie - i zarabiając 396,5 mln dolarów na całym świecie. Fabułę można streścić krótko w następująco sposób:

W piwnicy salonu meblowego pojawia się przejście do przerażającego, równoległego świata.

W obsadzie znaleźli się Chiwetel Ejiofor ("Zniewolony", "Doktor Strange"), Renate Reinsve ("Najgorszy człowiek na świecie", "Wartość sentymentalna", Lukita Maxwell ("Terapia bez trzymanki") oraz Finn Bennett ("Rycerz Siedmiu Królestw").

"Backrooms. Bez wyjścia" - gdzie obejrzeć film online?

Do polskich kin film trafił na początku czerwca, a obecnie dostępny jest za zakupienia/wypożyczenia w serwisach vod, m.in. w Prime Video, RakutenTV, Play NOW i Player. Wkrótce dostępny będzie jednak w ramach subskrypcji HBO Max - w Stanach Zjednoczonych datę premiery wyznaczono na 25 września. O polskim HBO Max wciąż nic nie wiemy, ale śmiało możemy zakładać, że do debiutu dojdzie w podobnym czasie.

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"Backrooms. Bez wyjścia" - zwiastun

Jakie horrory trafią do kin jesienią 2026 roku?

Streamingowa premiera "Backrooms. Bez wyjścia" nie bez kozery przypada na koniec września, bowiem właśnie wtedy wszyscy jesieniarze rozpoczną przygotowania do Halloween, a w kinach i na streamingach zaczną pojawiać się nowe straszaki. Oto najciekawsze horrorowe premiery tej jesieni:

"Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma" - 4 września,

"Nie patrz w dół 2" - 4 września,

"Resident Evil" - 18 września,

"Lalka" (nie ta na podstawie naszej polskiej lektury) - 30 września,

"Inna mamusia" - 23 października.

Ponadto 25 września na ekrany wróci kultowe "Martwe zło 2", 7 października Prime Video pokaże nową interpretację "Carrie" na podstawie powieści Stephena Kinga (tym razem w formie serialu), a w połowie października wrócimy do świata "Piątku, trzynastego" za sprawą serialu "Crystal Lake".

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