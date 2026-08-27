Panna młoda, odcinek 186: Hancer pozna sekret Sili i powód jej ucieczki

"Panna młoda" odcinek 186: Kiedy i gdzie oglądać w TVP2?

Prawdziwa tożsamość Sili pozostanie jeszcze w tajemnicy, a Hancer nawet nie pomyśli, że ma do czynienia z własną siostrą. Zatajony pozostanie fakt, że jest to córka Esmy – zaginionej matki, która od dwudziestu lat przebywa w więzieniu z powodu fałszywych oskarżeń o morderstwo wysuniętych przez Mukadder. Choć Hancer nie odkryje pokrewieństwa, wysłucha dramatycznych losów dziewczyny. Dowie się, dlaczego Sila wylądowała na ulicy bez dachu nad głową i wsparcia bliskich.

Sila wyjawia powód noszenia pistoletu. Hancer dowiaduje się wszystkiego w 186. odcinku "Panny młodej"

Kiedy Melih odkryje broń Sili i uwięzi ją w pokoju w 186. odcinku telenoweli "Panna młoda", Hancer spróbuje opanować sytuację. Małżonkowie nie pozwolą dziewczynie odejść, deklarując chęć pomocy bezdomnej. Sila jednak początkowo zachowa rezerwę. Z czasem doceni starania Hancer, która zaoferuje jej nawet zatrudnienie w firmie Cihana, by zapewnić jej bezpieczeństwo i mieć nad nią kontrolę.

Ostatecznie w 186. odcinku "Panny młodej" Sila zdobędzie się na szczerość. Wyjawi, że po śmierci dziadka żyła samotnie w wiejskiej chacie pod Stambułem. Tam poznała mężczyznę, który udawał wielką miłość i obiecywał ślub. Szybko jednak okazało się, że był to zwykły oszust. Zabrał jej cały majątek, w tym dom, po czym przepadł bez wieści. Dziewczyna przyjechała do Stambułu właśnie po to, by go wytropić.

Okazuje się, że broń, z którą Sila się nie rozstaje, należała do jej zmarłego dziadka. W 186. odcinku "Panny młodej" kategorycznie odmówi oddania pistoletu Hancer i Melihowi. Traktuje go jako jedyną pamiątkę, której oszust nie zdołał jej odebrać. Trzymanie broni daje jej poczucie bliskości z dziadkiem i złudzenie bezpieczeństwa w brutalnym świecie.

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Żądza zemsty w 186. odcinku "Panny młodej". Hancer wysłucha szokującego wyznania

- Szukam człowieka, który zniszczył mi życie... Szukałam go w Stambule przez wiele miesięcy. Chodziłam po ulicach, pytałam ludzi, sprawdzałam adresy, których już nie było. Czasem wydawało mi się, że go widzę. W tłumie, na przystanku, w oknie samochodu. Biegłam wtedy jak szalona, a potem okazywało się, że to ktoś inny... Powiedz mi, Hancer... Jak mam go nie nienawidzić? Jak mam nie szukać tego drania? Zabrał mi dom, pieniądze, przyszłość. Zabrał mi twarz, z którą mogłabym wrócić do ludzi. Jak mam go nie zastrzelić, jeśli go znajdę? - zapyta Hancer zdesperowana Sila.