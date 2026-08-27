Kultowy "Piątek, trzynastego" wraca jako serial. Tym razem nie będzie jednak o Jasonie

Choć ikoną "Piątku, trzynastego" (i ogólnie kina grozy) jest odziany w hokejową maskę Jason Voorhees, w pierwszej odsłonie prym wiodła jego matka Pamela. Sam Jason zaczął mordować dopiero rok później, w "Piątku, trzynastego II". Teraz znów to mamusia wysunie się na pierwszy plan, a w "Crystal Lake" zagra ją znana z aktorskiego "Scooby'ego-Doo" i tegorocznego hitu "Chętni na seks" Linda Cardellini.

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"Crystal Lake" wraca do świata "Piątku, trzynastego"

Akcja "Crystal Lake" rozgrywa się na rok po utonięciu Jasona, gdy w miasteczku zjawia się dwoje nieznajomych badających przeszłość Pameli Voorhees. Wówczas lokalsi zaczynają powątpiewać, czy w istocie znają kobietę, którą mieli dotąd za "swoją". Mówimy tu zatem o wydarzeniach, do których doszło na kilkanaście lat przed "Piątkiem, trzynastego" i jednego możemy być pewni - krew lać się będzie strumieniami.

"Crystal Lake" - premiera

"Crystal Lake" jest serialem nakręconym przez studio A24 dla platformy Peacock. Choć serwis ten powiązany jest ze SkyShowtime i to właśnie tam zazwyczaj trafiają jego produkcje, tym razem prawa licencyjne przejęło HBO Max, które pokaże "Crystal Lake" w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Premierę w stanach zapowiedziano na 15 października, śmiało możemy więc zakładać, że u nas będzie to poniedziałek 16.

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Za "Crystal Lake" odpowiada twórca innego prequela kultowego straszaka

W roli głównej występuje wspomniana Linda Cardellini, a na ekranie towarzyszą jej m.in. William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins, Gwendolyn Sundstrom oraz Callum Vinson ("Chucky") jako młody Jason Voorhees. Początkowo za powstanie "Crystal Lake" miał odpowiadać Bryan Fuller ("Hannibal", "Amerykańscy bogowie"), ale rozstał się z projektem z powodu różnic kreatywnych.

Z przyczyn od nas niezależnych, studio A24 postanowiło podążyć z tym materiałem w innym kierunku. Liczymy, że efekt końcowy będzie czymś, co zadowoli fanów "Piątku, trzynastego" - napisał na Instagramie.

Jego miejsce jako showrunner i scenarzysta zajął Brad Caleb Kane, odpowiedzialny za zeszłoroczny prequej "To" - "Witajcie w Derry". Można więc spać spokojnie, bo "Crystal Lake" jest w dobrych rękach.

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"Crystal Lake" - zwiastun serialu

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