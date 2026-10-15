Wielki powrót do "M jak miłość". Barbara wypyta Simonę o tajemnice sprzed lat

Szczera rozmowa Barbary z Simoną w "M jak miłość"

Pojawienie się dawno niewidzianej bohaterki w Grabinie wywoła ogromne poruszenie wśród całej rodziny, jednak to właśnie konfrontacja z nestorką rodu okaże się kluczowa. Kobiety łączy wieloletnia więź, dlatego spotkanie po niemal dwóch dekadach obrodzi w mnóstwo niewyjaśnionych dotąd tematów. Seniorka postanowi wnikliwie sprawdzić, jak potoczyły się losy dawnej kompanki od momentu jej wyjazdu z Polski. Chociaż przyjezdna nadal będzie emanować energią i pewnością siebie, wcale nie musi to oznaczać pasma życiowych sukcesów. Dopiero intymna pogawędka w cztery oczy pozwoli poruszyć najdelikatniejsze kwestie, a jedno konkretne pytanie diametralnie zmieni charakter tej wizyty.

„Jesteś zadowolona ze swojego życia? Jesteś szczęśliwa?” - zapyta bezpośrednio Barbara, gdy tylko kobiety zostaną same w domu Mostowiaków w Grabinie.

Tajemnice Simony wyjdą na jaw w nowych odcinkach

Nadchodzące epizody produkcji TVP ostatecznie wyjaśnią, czy przyjezdna zdobędzie się na pełną szczerość wobec dawnej powierniczki. Obecnie nie jest jasne, jakie dokładnie wydarzenia sprowadziły ją ponownie do ojczyzny i czy jej nagła wizyta nie wynika z poważnych kłopotów, z którymi przestała sobie radzić. Warto przypomnieć, że Agnieszka Fitkau-Perepeczko wcielała się w postać charyzmatycznej Simony Möller w latach 2003-2007. Jej bohaterka była niezwykle zżyta z rodziną Mostowiaków, aż do momentu, w którym podjęła decyzję o emigracji i zniknęła z ekranów na długie lata.

Kultowa bohaterka powraca do Grabiny na stałe

Pojawienie się dawnej gwiazdy formatu absolutnie nie będzie tylko jednorazowym mrugnięciem oka do najwierniejszych widzów, którzy pamiętają początki serialu. Wszystkie dotychczasowe informacje wskazują, że przyjaciółka Barbary zagości w fabule na znacznie dłużej, co zwiastuje istotne roszady w życiu głównych bohaterów. Znana z ogromnego temperamentu i braku owijania w bawełnę postać z pewnością błyskawicznie ubarwi monotonną codzienność wszystkich mieszkańców Grabiny.

M jak miłość. Wielki powrót Simony do Grabiny. Jagoda jako pierwsza przywita przyjaciółkę Barbary