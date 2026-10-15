Górnik Zabrze podejmuje Piasta w śląskich derbach. Ciekawie również w Poznaniu i Krakowie

Górnik broni pozycji lidera

Sytuacja w czołówce tabeli piłkarskiej Ekstraklasy staje się coraz bardziej interesująca. Górnik Zabrze zgromadził 25 punktów i ma przewagę trzech „oczek” nad Lechem Poznań i Legią Warszawa. Warto zaznaczyć, że poznański zespół ma do rozegrania jeden mecz zaległy. Jedno spotkanie mniej rozegrała również Pogoń Szczecin, która obecnie ma na koncie 18 punktów.

W 11. kolejce Górnik zmierzy się w niedzielę o godz. 12.15 w śląskich derbach z Piastem Gliwice. Gliwiczanie wygrali cztery z ostatnich pięciu meczów i aktualnie zajmują siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów.

Trudne zadanie Lecha Poznań

Wicelider Lech Poznań zagra w niedzielę o godz. 17.30 z ósmą w tabeli Koroną Kielce. Kielecki zespół latem dokonał znaczących wzmocnień, ale w ostatnich trzech kolejkach zdobył tylko trzy punkty. Przed tym spotkaniem „Kolejorz” rozegra jeszcze w czwartek mecz fazy zasadniczej Ligi Europy, w którym podejmie Bayer Leverkusen.

Z europejskimi pucharami zmierzy się również Jagiellonia Białystok, która zagra w Lidze Europy z zespołem Ararat-Armenia Erywań. Następnie, w niedzielę, Jagiellonia uda się na mecz z KGHM Zagłębiem Lubin. Drużyna z Białegostoku, prowadzona pod nieobecność zawieszonego na sześć meczów trenera Adriana Siemieńca, spróbuje przełamać serię trzech porażek w lidze.

Legia jedzie do Krakowa

Legia Warszawa rozegra swój mecz 11. kolejki w sobotę. O godz. 20.15 stołeczny zespół zmierzy się na wyjeździe z Cracovią, która obecnie zajmuje jedenastą pozycję w lidze. Tego samego dnia o godz. 17.30 Pogoń Szczecin zagra w Katowicach z piątym w tabeli GKS-em, który również ma 18 punktów.

Kolejka rozpocznie się od meczów krakowskich beniaminków. Wieczysta zmierzy się z ostatnim w tabeli Rakowem Częstochowa, który zanotował już dziewięć porażek. Z kolei Wisła Kraków spotka się z Widzewem Łódź. Łodzianie, mimo wsparcia kibiców, nie odnieśli jeszcze zwycięstwa na własnym stadionie w tym sezonie, licząc również mecze Pucharu Polski. Od 9 sierpnia czekają na jakiekolwiek zwycięstwo.