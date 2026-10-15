Rozbój w Siemianowicach Śląskich. 38-latek napadł na seniorkę na klatce schodowej

Atak na starszą kobietę w Siemianowicach Śląskich

Do zdarzenia doszło 5 października 2026 roku w jednym z budynków wielorodzinnych na terenie Siemianowic Śląskich. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawca oczekiwał na starszą kobietę na klatce schodowej. W momencie, gdy seniorka pojawiła się na miejscu, mężczyzna wyrwał jej torebkę. W wyniku tego działania kobieta spadła ze schodów, a sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Jego łupem padły przedmioty należące do pokrzywdzonej, w tym telefon, pieniądze oraz dokumenty.

Zatrzymanie 38-latka przez siemianowickich kryminalnych

Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia oraz poszukiwaniem sprawcy natychmiast zajęli się siemianowiccy kryminalni. Funkcjonariusze w wyniku podjętych czynności ustalili, że bezpośredni związek z napadem ma 38-letni mężczyzna. Zebrany przez mundurowych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu rozboju. Okazało się, że podejrzany dopuścił się tego czynu w warunkach recydywy, co oznacza, że był już wcześniej karany za przestępstwa.

Areszt tymczasowy i grożąca kara za rozbój

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 38-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za popełnienie przestępstwa rozboju polskie prawo przewiduje karę do 15 lat pozbawienia wolności. Przy okazji tej sprawy policjanci apelują o zwracanie uwagi na bezpieczeństwo osób starszych. Służby zachęcają również do reagowania w sytuacjach, gdy widzimy, że ktoś może potrzebować pomocy.

Źródło: Policja.pl