Interwencja w Niechorzu. Policjanci wyciągnęli mężczyznę z morza

Poszukiwania na plaży w Niechorzu

15 października 2026 roku funkcjonariusze pełniący służbę na terenie powiatu gryfickiego otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny potrzebującego pomocy. Informację przekazał przyjaciel poszukiwanego, który podczas rozmowy telefonicznej wyczuł zagrożenie i poznał przybliżoną lokalizację swojego kolegi. Policjanci niezwłocznie udali się we wskazany rejon, aby odnaleźć osobę mogącą znajdować się w niebezpieczeństwie. Dowódca drużyny skierował patrol pieszy do dokładnego sprawdzenia terenu przylegającego bezpośrednio do plaży.

Akcja ratunkowa w trudnych warunkach

Podczas patrolowania nabrzeża policjanci zauważyli mężczyznę, który po chwili znalazł się w morskiej wodzie. Mimo panującej nocy oraz trudnych warunków atmosferycznych mł. asp. Maciej Kołodyński oraz post. Paweł Iwanisik podjęli decyzję o natychmiastowym wejściu do morza. Funkcjonariusze zdjęli kamizelki taktyczne i przedostali się do miejsca, w którym znajdował się mężczyzna. Wykorzystując linę ratunkową wyjętą wcześniej z radiowozu, mundurowi zdołali bezpiecznie przetransportować poszkodowanego na molo.

Pomoc medyczna dla wyziębionego mężczyzny

Po wydobyciu z wody okazało się, że mężczyzna jest przytomny, jednak ze względu na niską temperaturę doszło u niego do wychłodzenia organizmu. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy i monitorowali jego stan do czasu przyjazdu ratowników. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przejął dalsze działania i zaopiekował się poszkodowanym. Jak podkreślają służby, funkcjonariusze podjęli zdecydowane działania z narażeniem własnego bezpieczeństwa, wypełniając tym samym słowa roty ślubowania.

Źródło: Policja.pl