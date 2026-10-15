Iga Świątek w ćwierćfinale WTA w Wuhan. Kto będzie kolejną rywalką Polki?

Iga Świątek pokonuje Ashley Krueger

Polka odniosła pewne zwycięstwo nad klasyfikowaną na 68. miejscu w światowym zestawieniu Amerykanką. Pierwsza odsłona meczu trwała 37 minut i przebiegała pod wyraźną kontrolą polskiej zawodniczki. Było to pierwsze bezpośrednie starcie obu tenisistek na światowych kortach.

W drugiej partii gra stała się znacznie bardziej wyrównana, a wiele gemów rozstrzygało się po zaciętej walce na przewagi. Ostatecznie spotkanie zakończyło się po godzinie i 35 minutach rywalizacji, gdy Polka wykorzystała trzecią piłkę meczową. Jej kolejną przeciwniczką będzie Ann Li ze Stanów Zjednoczonych lub Janice Tjen z Indonezji.

"- Gram lepiej niż na początku sezonu. To był dobry, ciekawy mecz, szczególnie w drugim secie. Rywalka podniosła poziom, dobrze serwowała, ale udało się ją przełamać — powiedziała była liderka światowego rankingu w wywiadzie dla publiczności."

Kluczowa walka o WTA Finals

Czwartkowy triumf w Wuhan pozwala polskiej zawodniczce zachować szanse na udział w turnieju WTA Finals. Zmagania z udziałem ośmiu najlepszych zawodniczek zaplanowano w dniach 8-15 listopada w kalifornijskim Indian Wells. Sześć miejsc jest już zajętych, a rywalizacja toczy się o dwie ostatnie lokaty premiowane awansem.

O przepustkę walczy między innymi Karolina Muchova, która w czwartek niespodziewanie przegrała z Rosjanką Dianą Sznajder 5:7, 3:6. Wcześniej tego samego dnia awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, pewnie wygrywając z wyżej notowaną Amerykanką Ivą Jovic 6:4, 6:1. Wynik meczu 3. rundy: Iga Świątek (Polska, 7) - Ashley Krueger (USA) 6:1, 6:4.