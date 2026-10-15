Gorący pocałunek w Grabinie. Majka zrzuci hamulce i ulegnie Mateuszowi w "M jak miłość"

Prowokacje Majki w 1953 odcinku "M jak miłość". Bohaterka zawalczy o Mateusza

W nadchodzącej odsłonie popularnej telenoweli Mateusz ponownie zdecyduje się na wspólną podróż z Majką do rodzinnej Grabiny. Taki obrót spraw od razu rodzi pytania o plany Tomka wobec swojej partnerki. Możliwe, że mężczyzna ostatecznie wstrzyma się z planowanymi oświadczynami, ograniczając się jedynie do poinformowania Mostowiaka o swoich bardzo poważnych zamiarach na przyszłość.

Istnieje również scenariusz, w którym młoda żołnierka zwyczajnie odrzuci ewentualne oświadczyny. Mogłoby to wynikać z faktu, że relacje z Kubickim uległy znacznemu ochłodzeniu, ponieważ mężczyzna zaczął poświęcać całą swoją uwagę synowi, spychając partnerkę na dalszy plan. W tym samym czasie w otoczeniu Mostowiaka pojawi się Sara. W przeciwieństwie do wcześniejszych zalotów Bogny (granej przez Sherazade Wolff), tym razem zainteresowanie okaże się w pełni obustronne i wniesie nową dynamikę do życia chłopaka.

Nowa znajomość Mostowiaka najpewniej wywoła u Majki silne ukłucie zazdrości, co skłoni ją do aktywniejszej walki o jego względy. Dziewczyna absolutnie nie zaprzestanie swoich prowokacyjnych zagrywek, które widzowie mieli okazję obserwować już podczas ich wcześniejszej wycieczki w jej rodzinne strony. Tym razem jednak sytuacja powtórzy się w zupełnie innej scenerii, ponieważ oboje znajdą się bezpośrednio na terenie słynnej posiadłości należącej do rodziny chłopaka.

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Gorący pocałunek Majki i Mateusza. Zaskakujący obrót spraw w "M jak miłość"

Atmosfera Grabiny najwyraźniej podziała na bohaterkę na tyle mocno, że zrzuci ona wszelkie hamulce i postanowi bez wahania pójść na całość. Ku wielkiej radości fanów serialu, Majka namiętnie pocałuje zaskoczonego Mateusza, doprowadzając wreszcie do niezwykle wyczekiwanego zbliżenia między tą dwójką. Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy ten krótki moment uniesienia zdoła trwale wpłynąć na ich dalsze losy.

Sytuację dodatkowo komplikuje postawa Tomka, który odrzuci intratną propozycję ojca Justyny (Jan Wojtyński). Mężczyzna nie skusi się na obietnicę okazałego domu oraz szybkiego ślubu z byłą partnerką (Marta Malinowska) i jednoznacznie opowie się za kontynuowaniem związku z żołnierką. Równolegle Mostowiak będzie coraz bardziej ulegał urokowi Sary. Tę zamożną spadkobierczynię lokalnej posiadłości pozna zupełnie przypadkowo w Grabinie, podczas intensywnych poszukiwań odpowiedniego lokum dla Eweliny (Anna Jarosik) oraz Michała (Tomasz Rożniatowski).

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Fani telewizyjnej produkcji intensywnie zastanawiają się, czy ten intymny gest przełoży się na formalne rozpoczęcie stałego związku przez Majkę i Mateusza. Niewykluczone, że dziewczyna z czystego przyzwyczajenia i wygody pozostanie u boku Tomka, ignorując w ten sposób swoje prawdziwe pragnienia. W takim gorzkim układzie będzie zmuszona jedynie bezradnie obserwować, jak młody Mostowiak buduje swoje nowe życie i szczęście u boku innej kobiety.

Taki obrót wydarzeń zdają się dobitnie potwierdzać fragmenty oficjalnego programu zakulisowego poświęconego serialowi. W wyemitowanych niedawno materiałach wideo pokazano wyraźnie Majkę spędzającą czas z Tomkiem i jego dzieckiem, podczas gdy tuż obok w najlepsze rozwijała się zażyłość między Mateuszem, a Sarą. Zazdrosna żołnierka mogła im jedynie rzucać tęskne spojrzenia. Odpowiedź na pytanie, czy ten pesymistyczny scenariusz ostatecznie zagości na ekranach, widzowie poznają już niedługo.

Kiedy oglądać 1953 odcinek serialu "M jak miłość" na antenie TVP2?

Najnowszy, 1953. epizod uwielbianej przez miliony Polaków produkcji zadebiutuje na ekranach telewizorów w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku. Transmisja premierowa standardowo rozpocznie się dokładnie o godzinie 20.50 na głównym kanale stacji TVP2.