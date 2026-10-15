M jak miłość, odcinek 1953: Marysia ucieknie na Mazury. Niewierny mąż ruszy jej śladem

Jerzy i dramatyczna akcja ratunkowa w 1953 odcinku "M jak miłość"

Kinga (Katarzyna Cichopek), Piotrek (Marcin Mroczek) oraz Agnes (Amanda Mincewicz) postanowią pomóc zdradzonej Marysi, wysyłając ją na zasłużony odpoczynek do luksusowego ośrodka spa na Mazurach. Podczas relaksującego spaceru Rogowska nagle natnie się na Jerzego (Marcin Kwaśny), który będzie miał na cukrzycę i potrzebował natychmiastowej interwencji medycznej.

Zdecydowana reakcja kobiety, polegająca na wezwaniu karetki oraz przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, dosłownie uratuje mężczyźnie życie. Kilka godzin po tym dramatycznym incydencie Wielicki odnajduje swoją wybawicielkę, aby przekazać jej wyjątkowe słowa wdzięczności.

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Szczera rozmowa Marysi i Judyty o zdradach Artura w "M jak miłość"

Nawet tak silne emocje związane z ratowaniem życia nie pomogą Marysi wymazać z pamięci niewierności męża. Wkrótce do uzdrowiska przyjedzie Judyta, która postanowi dotrzymać towarzystwa załamanej przyjaciółce. To właśnie w jej obecności Rogowska wreszcie przełamie barierę milczenia i podzieli się ogromnym bólem po kolejnym skoku w bok Artura.

Nie bez znaczenie wybierze zaufaną psychoterapeutkę, która na własne oczy widziała schadzki Rogowskiego z Joanną (Dominika Sakowicz) w lokalnej przychodni. Warto przypomnieć, że w przeszłości niewierny mąż miał już głośny romans z Teresą (Dominika Łakomska).

Niewierny Artur będzie błagał o wybaczenie w 1953 odcinku "M jak miłość"

Kosowska wykaże się ogromną empatią i uważnie wysłucha zwierzeń załamanej Marysi, oferując jej pełne wsparcie psychologiczne. Judyta doskonale będzie zdawać sobie sprawę z tego, jak wielki ciężar nosi w sobie przyjaciółka, która dotychczas za wszelką cenę próbowała ukrywać własne cierpienie przed światem.

Chwila spokoju na Mazurach nie potrwa jednak długo, ponieważ w ośrodku niespodziewanie zjawi się sam Artur. Po nieudanych poszukiwaniach żony w Grabinie Rogowski podąża jej śladem, aby po raz kolejny błagać o wybaczenie i ostatnią szansę na uratowanie małżeństwa.

Kiedy oglądać 1953 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Fani popularnej telenoweli nie będą musieli długo czekaować na rozwiązanie tych pasjonujących wątków. Premiera 1953 odcinka "M jak miłość" została zaplanowana na poniedziałek, 2 listopada 2026 roku. Emisja najnowszego epizodu odbędzie się tradycyjnie na antenie stacji TVP2 o godzinie 20.50.