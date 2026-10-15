M jak miłość, odcinek 1953: Artur odnajdzie Marysię na Mazurach. Zobaczy ją z innym i zacznie błagać o szansę

"M jak miłość", odcinek 1953. Artur zlokalizuje Marysię na Mazurach i przyłapie ją z Jerzym

W zbliżającym się wielkimi krokami 1953 odcinku serialu "M jak miłość" Artur podejmie kolejną próbę ratowania rozpadającego się związku. Niewierny mąż najpierw skieruje swoje kroki do rodzinnego domu Mostowiaków, jednak na miejscu dowie się, że Marysia wyjechała na zasłużony odpoczynek do mazurskiego spa. Zdesperowany mężczyzna natychmiast ruszy za nią w pogoń, nie zważając na okoliczności.

Po dotarciu na miejsce Rogowski namierzy swoją żonę w jednej z lokalnych kawiarni. Szybko zorientuje się, że u boku Marysi pojawił się nowy adorator. Widok ukochanej w towarzystwie innego mężczyzny wywoła u Artura potężną falę zazdrości i upewni go w przekonaniu, że musi o nią walczyć. Postanowi dyskretnie poczekać, aż Jerzy odejdzie od stolika, by móc rozpocząć kluczową rozmowę.

Artur będzie błagał o przebaczenie w 1953 odcinku serialu "M jak miłość"

Gdy tylko nadarzy się okazja, Rogowski zajmie miejsce obok zszokowanej żony w 1953 odcinku "M jak miłość". Pojawienie się niewiernego męża zburzy spokój Marysi, która uciekła na Mazury właśnie po to, by odciąć się od jego powtarzających się romansów. Kobieta nie ukryje swojego poirytowania, widząc, że mężczyzna zamierza ponownie przepraszać za swoje błędy, rozdrapując dopiero co zabliźnione rany.

„- Przepraszam" - zacznie Artur, ale Marysia od razu mu przerwie „- Nie chcę, żebyś mnie przepraszał".

Mimo stanowczej reakcji żony, w 1953 odcinku "M jak miłość" mężczyzna nie zrezygnuje ze swojego planu. Widok ukochanej z nowym znajomym tylko utwierdzi go w przekonaniu, że musi rzucić wszystko na jedną szalę i poprosić o litość.

„- Chcę cię prosić jeszcze... raz o ostatnią szansę" - wyzna jej mąż.

Czy Marysia wybaczy zdradę w 1953 odcinku "M jak miłość"?

W 1953 odcinku "M jak miłość" widzowie przekonają się, czy desperackie błagania przyniosą jakikolwiek skutek. Głębokie rany po zdradzie wciąż będą mocno krwawić, a nowa znajomość z Jerzym nie będzie w stanie całkowicie zagłuszyć bólu. Rogowska w końcu wyrzuci z siebie tłumione emocje, dzieląc się swoimi problemami z Judytą (w tej roli Paulina Chruściel). O ile obecność przyjaciółki w mazurskim ośrodku bardzo ją ucieszy, o tyle niezapowiedziana wizyta męża spotka się z niezwykle chłodnym przyjęciem.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wydarzenia, szanse na to, że Marysia w 1953 odcinku "M jak miłość" po raz kolejny zaufa Arturowi, wydają się znikome. Rogowski zmarnował już swój ostatni kredyt zaufania, a na horyzoncie wciąż będzie czaiła się Joanna (Dominika Sakowicz), która z pewnością nie powie jeszcze ostatniego słowa w tej zagmatwanej relacji.

Emisja 1953 odcinka serialu "M jak miłość" w TVP2. Kiedy oglądać?

Najnowszy, 1953 odcinek serialu "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku. Fani popularnej produkcji będą mogli śledzić dalsze losy swoich ulubionych bohaterów punktualnie o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

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