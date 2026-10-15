Trener Widzewa przed meczem z Wisłą. Kluczowe zadanie to wybór odpowiednich ludzi

Trudna sytuacja trenera Widzewa

Mateusz Stolarski objął stery w łódzkim zespole ponad miesiąc temu, jednak drużyna wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo pod jego wodzą przed własną publicznością. Ostatni mecz wyjazdowy z Piastem Gliwice zakończył się porażką 1:2. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry.

Widzew po 10 meczach ma na koncie 9 punktów i zbliżył się do strefy spadkowej. Kibice są sfrustrowani słabymi wynikami drużyny. Trener Stolarski podkreśla, że rozumie ich rozgoryczenie i uważa, że zespół musi dostarczyć fanom powodów do radości.

"Nie było to nieszczęście czy jakaś siła wyższa, tylko brak realizacji systemowych zadań. Przez to wprowadza się frustrację w nas samych, w ludzi ciężko pracujących w klubie, jak i wśród kibiców. Pretensje możemy mieć tylko do siebie" - przyznał na czwartkowej konferencji prasowej.

"Jakie powody daliśmy ostatnio kibicom, by cieszyli się z nami po meczu? Powinniśmy zacząć od siebie. Frustracja rośnie, bo nie dotyczy to jednej nieudanej rundy, tylko dłuższego czasu. Mamy możliwość reprezentowania klubu i musimy dawać argumenty, żeby reakcja była inna. Mam nadzieję, że będzie to motywacją dla nas wszystkich i w końcu damy trybunom powody do radości" - zaznaczył Stolarski.

Jak zagrać przeciwko Wiśle Kraków?

W piątkowym meczu 11. kolejki ekstraklasy Widzew podejmie beniaminka, Wisłę Kraków. Rywale mają obecnie o osiem punktów więcej. Mateusz Stolarski zwraca szczególną uwagę na ofensywną siłę krakowskiej drużyny. Wskazuje na niekonwencjonalność i kreatywność piłkarzy Wisły w ataku.

Kluczowym zadaniem dla szkoleniowca Widzewa jest teraz wybranie odpowiednich zawodników, którzy będą w stanie realizować założenia taktyczne, nawet w trudnych momentach. Stolarski liczy na udane decyzje personalne, zwłaszcza w formacji defensywnej. Początek piątkowego spotkania o godzinie 20.30.

"Ofensywa Wisły wygląda bardzo dobrze. Grają w niej piłkarze niekonwencjonalni. Mają swój sposób atakowania i widać powtarzalne elementy, ale też wiele inwencji twórczej, w dobrym tego słowa znaczeniu. Odszedł Jordi Sanchez, który początkowo strzelał gole, a nic się nie załamało. Owszem, przegrali w poprzedniej kolejce w Warszawie (0:2 z Legią – PAP), ale mieli swoje sytuacje i atuty w ofensywie. Kluczem będzie spowodowanie, żeby Wisła nie miała w tym meczu zbyt dużo piłki, ponieważ jest z nią groźna" - tłumaczył.