Wielka Sobota, 4 kwietnia 2026. Czy będą nowe odcinki tureckich seriali?

Wielka Sobota to dzień, w którym ramówka Telewizji Polskiej zazwyczaj pozostaje jeszcze stosunkowo bez zmian. Z dotychczasowych schematów emisji wynika, że w tym dniu widzowie mogą liczyć na kontynuację codziennych seriali. I tak właśnie będzie w przypadku "Dziedzictwa" oraz "Panny młodej" - nowe odcinki tych seriali zostaną wyemitowane o stałej porze. Widzowie nie zobaczą natomiast kolejnego epizodu "Złotego chłopaka", ponieważ serial ten jest emitowany jedynie od poniedziałku do piątku.

Niedziela Wielkanocna, 5 kwietnia 2026. Czy seriale znikną z anteny TVP?

Sytuacja zmienia się w Niedzielę Wielkanocną. To jeden z najważniejszych dni w roku, co znajduje odzwierciedlenie w ramówce TVP. Stacje stawiają wtedy przede wszystkim na transmisje religijne, uroczyste koncerty oraz kino familijne.

"Dziedzictwo" jest jedynym tureckim serialem Telewizji Polskiej, który jest emitowany od poniedziałku do niedzieli. Nowy odcinek telenoweli zostanie wyemitowany również w Niedzielę Wielkanocną, co z pewnością ucieszy fanów produkcji.

Poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia 2026. Co z emisją „Dziedzictwa” i innych hitów?

Poniedziałek Wielkanocny to kolejny dzień, w którym Telewizja Polska kontynuuje świąteczny charakter ramówki. Choć bywa on nieco mniej „uroczysty” niż niedziela, to nadal dominuje oferta specjalna.

W efekcie „Panna młoda” i „Złoty chłopak” nie wrócą jeszcze do swojej regularnej emisji. Tytuły te powrócą do ramówki TVP dopiero po świętach. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku "Dziedzictwa" - tego dnia turecki hit zostanie pokazany o stałej porze - o godzinie 16:05 w TVP1.

Powrót seriali po Wielkanocy - co wydarzy się 7 kwietnia 2026? Opisy odcinków

Dobra wiadomość dla widzów jest taka, że już we wtorek 7 kwietnia seriale wracają do standardowej ramówki. Nowe odcinki zapowiadają sporo emocji. W „Dziedzictwie” Ayse odkrywa, że Doga ma wysoką gorączkę. Dziewczynka prosi matkę, by wezwała jej tatę. Gdy przyjeżdża Ferit, Doga jest przeszczęśliwa. Ayse i Ferit szybko jednak odkrywają, że ich córka połknęła kredę, żeby wywołać gorączkę i mieć rodziców przy sobie. Skonfliktowani Ayse i Ferit dla dobra córki postanawiają udawać życie w zgodzie i wzajemnym zrozumieniu. Nana i Yusuf mają zamieszkać w schowku, który Cennet zaaranżowała dla nich jako sypialnię. Poyraz próbuje się sprzeciwić, lecz Nana dziękuje kobiecie za troskę i ponownie zaznacza, że długo tam nie zabawią. Poyraz opowiada Nanie swoją historię. Dziewczynie imponuje jego poczucie sprawiedliwości i troska o innych.

W „Pannie młodej” Cemil idzie na operację. Derya prosi Cihana o wsparcie na wypadek śmierci męża. Engin organizuje krew dla operowanego Cemila. Mukadder mści się na Sinem. Cemil odzyskuje przytomność. Z kolei w „Złotym chłopaku” widzowie zobaczą dalszy ciąg burzliwych wydarzeń w rodzinie Korhanów. Wychodzi na jaw, że Abidin jest nieślubnym synem rodziny Korhanów. Ferit proponuje mu część rodzinnego majątku. Esme dowiaduje się, że jest w ciąży. Ferit mimo komplikacji może liczyć na wsparcie Diyar. Seyran przyznaje się Sinanowi, że nie potrafi być z nim szczęśliwa.