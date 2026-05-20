Zdruzgotana Marysia przeczuje najgorsze. Artur z "M jak miłość" spędzi noc u kochanki

Zdrada w 1936. odcinku "M jak miłość". Artur spędzi noc z Joanną

W zbliżającym się wielkimi krokami, finałowym 1936. odcinku "M jak miłość" przed wakacjami, widzowie będą świadkami dramatycznych wyborów Artura. Mężczyzna zrezygnuje z planowanej podróży do Poznania i zamiast tego skieruje swoje kroki prosto pod drzwi Joanny. Tam wyzna kobiecie swoje prawdziwe uczucia. Chwilę później namiętnie pocałuje zapłakaną Dobrzańską, po czym oboje przekroczą próg jej domu, by spędzić ze sobą intymną noc.

Mroczny sekret Rogowskiego szybko ujrzy światło dzienne. Wszystko za sprawą Agnes (Amanda Mincewicz), która w 1936. epizodzie "M jak miłość" zauważy zawracającego nagle ojca. Postanowi pojechać jego śladem i w ten sposób dotrze pod posesję Joanny, gdzie przyłapie kochanków na schadzce. Kiedy Artur zignoruje połączenia telefoniczne od córki, Rotke ułoży wszystko w całość. Prawdy wkrótce domyśli się również sama zdradzana żona.

34

Marysia odkryje prawdę w finale "M jak miłość". Tajemnicze zachowanie Artura

Chociaż w przedwakacyjnym odcinku Agnes zatai przed Marysią szokujące odkrycie, ta samodzielnie połączy kropki. Silny niepokój zacznie targać Rogowską, gdy przypomni sobie, jak dziwnie nieobecny wydawał się Artur chwilę przed wyjazdem do Poznania. Największe podejrzenia wzbudzi jednak fakt, że mąż nie da żadnego znaku z trasy, bezwzględnie łamiąc tym samym złożoną wcześniej obietnicę o stałym kontakcie.

Zmartwiona sytuacją Marysia spędzi czas na wpatrywaniu się w okno, co natychmiast zwróci uwagę Barbary (Teresa Lipowska) w 1936. odsłonie "M jak miłość". Rogowska, nie chcąc przysparzać matce dodatkowych stresów, przemilczy swoje mroczne przeczucia. Napięcie jednak sięgnie zenitu, gdy do posiadłości wróci milcząca Agnes. Córka na widok kobiet natychmiast ucieknie na piętro, czym doprowadzi do ostatecznej eskalacji emocji.

- Czy coś się stało? - zaniepokoi się Barbara.

- Nie, jestem jakaś taka zdenerwowana - przyzna jej Marysia.

- Wiesz co, może to ta pogoda? - zasugeruje niczego nieświadoma seniorka.

- Nie lubię takich dni jak dzisiaj - wyjaśni Rogowska, po czym zwróci się do Agnes, ale bezskutecznie - O nareszcie jesteś. Domowe wizyty, co? Zawsze się przedłużają. Ja na przykład jak wychodziłam to.... Agnes?

Rogowska we łzach. Czy w "M jak miłość" dojdzie do rozwodu?

Dziwne zachowanie domowników w 1936. odcinku przed wakacjami tylko umocni scenariusze Marysi o niewierności partnera. Kobieta wyjdzie przed dom, gdzie w świetle księżyca zacznie analizować swoje małżeństwo. Ten widok dodatkowo spotęguje jej poczucie bezradności i utwierdzi w przekonaniu o dramacie. Zrozpaczona bohaterka nie wytrzyma, a z jej oczu polecą łzy, których nie zdoła już w żaden sposób powstrzymać.

Sytuacja będzie o tyle bolesna, że to nie będzie pierwszy taki wybryk Artura. W przeszłości Marysia zdołała wybaczyć mu romans z Teresą (Dominika Łakomska). Choć niewierny mąż zarzekał się wówczas, że podobny dramat nigdy się nie powtórzy, w 1936. odcinku "M jak miłość" złamie tę obietnicę z zimną krwią. Czy Rogowska ostatecznie zdecyduje się na odejście od zdrajcy, realizując swoje dawne groźby? Odpowiedzi na te pytania przyniesie dopiero nowy sezon serialu.