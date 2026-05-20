Koniec „M jak miłość”. Artur ostatecznie pęknie! W ostatnim odcinku przed wakacjami zdradzi Marysię z Joanną

„M jak miłość” odcinek 1936 ostatni przed wakacjami – poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W finałowym, 1936 odcinku serialu „M jak miłość” wyemitowanym przed letnią przerwą, Artur ostatecznie podda się urokowi Joanny. Początkowo Rogowski będzie za wszelką cenę unikał zdrady. Po szczerej wymianie zdań z Judytą (Paulina Chruściel) i zrezygnowaniu z wycieczki do Krakowa z Dobrzańską, postanowi trzymać lekarkę na bezpieczny dystans. Ta postawa doprowadzi do tego, że zakochana w nim kardiolożka podejmie drastyczną decyzję o opuszczeniu przychodni.

Sytuację Joanny skomplikuje również presja otoczenia, która w 1936 odcinku przed wakacyjną przerwą stanie się dla niej nie do zniesienia. Nie będzie chodziło już tylko o rodzinę Marysi, ale o nią samą – zwłaszcza gdy żona Artura powróci do pracy po wyjeździe Pawła (Rafał Mroczek) z małym Antosiem (Mikołaj Jankowski). To właśnie skłoni Dobrzańską do odejścia. Co ciekawe, na samym początku Rogowski wcale nie spróbuje jej odwieść od tej decyzji!

Artur wyzna Joannie miłość w ostatnim 1936 odcinku „M jak miłość” przed wakacjami!

Zbliżający się wyjazd do Poznania w 1936 odcinku wywoła u Artura ogromną wewnętrzną bitwę. Zamiast skupić się na samotnej podróży, jego myśli będą nieustannie krążyć wokół Joanny. W końcu Rogowski zrezygnuje z dalszej trasy i niespodziewanie zaparkuje samochód przed mieszkaniem Dobrzańskiej.

Kiedy Joanna otworzy drzwi niespodziewanemu gościowi, Artur zdecyduje się na całkowitą szczerość. Lekarz w 1936 odcinku przed przerwą wakacyjną wyjawi kardiolożce, dlaczego tak bardzo jej unikał. Padną ważne słowa – mąż Marysi ostatecznie wyzna kochance miłość, jednak zaznaczy, że nie zamierza rujnować małżeństwa.

- Nie chciałam cię zranić. A to, że ciebie unikam, to dlatego, że... też się w tobie zakochałem... Ale nie mogę skrzywdzić mojej żony... Nie potrafię...

Rogowski spędzi pierwszą wspólną noc z Dobrzańską w ostatnim 1936 odcinku „M jak miłość” przed przerwą wakacyjną!

Słowa te wywołają u Joanny płacz. Łzy spływające po policzkach zranionej lekarki w 1936 odcinku sprawią, że obrończa postawa Artura całkowicie legnie w gruzach. Rogowski zacznie ją uspokajać i wmawiać, że wspólnie rozwiążą ten problem, choć on sam przestanie wierzyć w to, co mówi. Pragnienie bliskości zwycięży, a lekarz niespodziewanie wciągnie ją w namiętny pocałunek!

- Nie płacz, proszę cię. Asiula, błagam cię, nie płacz. Przecież damy radę, tak? Wszystko będzie dobrze, spokojnie.

Zrozpaczona kardiolożka w finałowym odcinku przed wakacjami odda pocałunek. To przypieczętuje los obojga. Rogowski odłoży na bok wszystkie deklaracje o wierności żonie i da się ponieść żądzy. Mężczyzna przekroczy próg mieszkania Joanny i to właśnie tam dojdzie do fizycznej zdrady. Tym samym pierwsza wspólna noc zakochanych stanie się faktem, zadając ostateczny cios Marysi.