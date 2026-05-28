Barwy szczęścia, odc. 3390. Łukasz odmówi Justinowi. Wybierze lojalność wobec Bruna i Karoliny

Barwy szczęścia odcinek 3390. Starcie Łukasza z Justinem
Jeszcze przed bezpośrednim spotkaniem z Łukaszem, Justin poczuje, że grunt pali mu się pod nogami. W internecie oraz wśród znajomych zacznie krążyć nagranie, które rzekomo uwieczniło jego niestosowny pocałunek. Skotnicki będzie absolutnie pewien, że kompromitujący materiał wideo został sfabrykowany specjalnie po to, aby zniszczyć jego reputację i związek.
Justin prosi Łukasza o pomoc w „Barwach szczęścia”
Przyparty do muru Skotnicki dojdzie do wniosku, że jedynie Łukasz Sadowski zdoła mu pomóc w rozwikłaniu tej zagadki i poznaniu prawdy. Mężczyzna zdecyduje się złożyć mu niespodziewaną wizytę, aby zaprezentować swój punkt widzenia na całą sprawę. Będzie twardo obstawał przy teorii, że to właśnie Karolina do spółki z Brunem pociągają za sznurki w tej brutalnej grze.
– To Karolina, najprawdopodobniej razem z Brunem – powie wprost Justin.
– To są poważne oskarżenia. Masz jakieś dowody? – zapyta od razu Łukasz.
– Do tego potrzebuję twojej pomocy.
– Przepraszam cię Justin, ale nie mogę wziąć tego zlecenia. Przepraszam...
– Ja wiem, że wy się przyjaźnicie, ale ja nie wiedziałem, że ty dalej będziesz stał po jego stronie, wiedząc, że się tak podle zachował!
– Justin, zrozum... Ja nie wierzę, że Karolina i Bruno...
– Ale ty sądzisz, że ja kłamię, czy co?
– Nie, tylko sam powiedziałeś, nie masz dowodów...
– Ale to się wszystko składa w całość. Ten kto to zrobił do Franka tego nie wysłał, tylko mnie, a do monitoringu w hotelu nie ma dostępu wiele osób...
– To są tylko domysły i oskarżenia. Zrozum, ja nie wystawię mojej wieloletniej przyjaźni z Brunem na podstawie domysłów.
Łukasz Sadowski wybiera lojalność wobec Stańskiego
Przebieg dyskusji wyraźnie pokaże, że Sadowski odcina się od prywatnych batalii Justina. Dziennikarz będzie bazował wyłącznie na twardych dowodach, ignorując niczym niepoparte teorie, dlatego nie przyjmie propozycji prowadzenia „śledztwa” wymierzonego w Stańskiego. Niemniej jednak w głowie Łukasza zrodzą się pewne podejrzenia. Jak zobaczymy w powakacyjnych odcinkach „Barw szczęścia”, to właśnie on zwróci uwagę Bruna na coraz bardziej nietypowe zachowanie Karoliny. Niewykluczone, że to uświadomi przyjaciela, a w dłuższej perspektywie okaże się również pomocne dla samego Justina.