Wichrowe wzgórze odc. 371

W poprzednim odcinku (370) W szpitalu Zeynep spotkała Sinem, matkę ciężko chorej Busry, a Halil, mimo własnych problemów finansowych, zdecydował się opłacić operację dziewczynki, nie wiedząc, że jest córką zdradzieckiego Koraya. Sinem odrzuciła pieniądze Koraya i poinformowała Halila, co pozwoliło policji aresztować sprawcę i odzyskać majątek. Selma zyskała 5 milionów lir za swoją kolekcję biżuterii, ratując rodzinę, a Zeynep doszła do zdrowia. Halil przygotował list do dziecka i bilety do Francji dla Zeynep, której perfumy zdobyły międzynarodowy sukces. W końcu nadszedł długo wyczekiwany moment poznania płci dziecka.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 371

Zeynep wzrusza się, czytając list Halila do ich nienarodzonego dziecka. Tulay i Gulhan próbują odgadnąć jego płeć. Spotkanie małżonków wypełnia ciepło i wzajemne zrozumienie. Merve przerywa rozmowę Cemila z Halilem, by ukryć prawdę, lecz w końcu wyznaje miłość chłopakowi.

Trzy miesiące później... Songul przebywa w zamkniętym ośrodku, a jej obsesja i szaleństwo wciąż dają o sobie znać. Zeynep wraca z Francji spełniona jako perfumiarka, Selma otrzymuje zapłatę za projekty biżuterii, a Kumru ogłasza zaręczyny z Umutem. Eren kupuje dom na kredyt, a Gulhan i Tekin decydują się ponownie spróbować leczenia, by spełnić marzenie o własnym dziecku. Halil informuje Tulay o uczuciach Merve i Cemila, a teściowa zgadza się na ślub pod warunkiem kontynuacji nauki przez Merve. Rodzina świętuje szczęście młodych, a nowy etap życia zaczyna się pełen miłości i nadziei, choć cień Songul wciąż wisi nad nimi.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 371. odcinek zostanie wyemitowany w środę 4 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)

Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)

Enes Özdemir (jako Yusuf)

İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)

Selma Kutluğ (jako Zümrüt)

Dilek Aba (jako Songül)

Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)

Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)

İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)

Adem Bal (jako Cemil)

Hilal Kuvvet (jako Canan)

Ezgi Dalgıç (jako Asu)

Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)

Furkan Bozkurt (jako Tekin)

Serdar Yusuf Şen (jako Eren)

Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)

Gülşah Susam (jako Şehnaz)

Arda Şanlı (jako Hakan)

Ecem Yüceşakar (jako Feriha)