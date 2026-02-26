Spis treści
W poprzednim odcinku (335) María Fernández od początku okazywała Verze niechęć, nie szczędząc jej złośliwości i chłodu. Jana zareagowała i stanęła w obronie nowej służącej, nie pozwalając jej atakować. Teresa i Lope wprowadzili Verę w realia La Promesy, wyjaśniając zasady i relacje panujące w pałacu. Tymczasem Leonor poinformowała rodzinę o decyzji wyjazdu do Ameryki i zapowiedziała, że zrobi to nawet bez zgody rodziców.
„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 336
Jana chce zapomnieć o Manuelu i spróbować ułożyć sobie życie u boku Abla. Feliciano i Petra po raz pierwszy próbują odbudować swoją relację. María jest podejrzana o kradzież zegarka kapitana. Pokaz maga Solomando zachwyca gości i niespodziewanie przeradza się w publiczne oświadczyny Pelaya. Catalina odrzuca propozycję małżeństwa.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 336. odcinek zostanie wyemitowany w środę 25 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)