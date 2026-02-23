W poprzednim odcinku (368) Zeynep martwiła się brakiem apetytu i konsultowała to z mężem, podczas gdy Halil, Tekin i Hakan odczuwali ulgę, że niczego nie usłyszała. Halil z narastającym stresem planował odzyskać kontrolę nad sprawą pożaru i odnaleźć Koraya, grożącego ich bezpieczeństwu i finansom. W międzyczasie spełniał zachcianki ciężarnej Zeynep i wyruszył z nią na grzybobranie, gdzie spotkali Merve i Cemila. Między nimi narastało napięcie, aż Cemil wyznał Merve miłość, pozostawiając ją zaskoczoną i bez słowa, podczas gdy las wokół wydawał się wstrzymać oddech.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 369

Halil i Zeynep przeżywają wzruszające chwile przy badaniu USG, słysząc bicie serca dziecka, po czym Halil, mimo własnych problemów finansowych, opłaca operację ciężko chorej córki Koraya. Kobieta dziękuje mu, odrzucając pieniądze Koraya, który spalił fabrykę Halila. W gabinecie Halil postanawia chronić Busrę i jej matkę przed konsekwencjami działań Koraya, jednocześnie przygotowując Zeynep na trudne czasy. Wieczorem Zeynep cieszy się z grzybów przyniesionych przez nową pokojówkę, a Halil informuje ją o odzyskaniu spokoju i odszkodowaniu, kończąc historię obietnicą kolejnych spełnionych marzeń i wyjazdu do Francji.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 369. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 2 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują: