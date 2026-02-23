W poprzednim odcinku (367) Kumru wysłała Umutowi wiadomość z wyznaniem miłości, a Eren dowiedział się, że właściciel domu, w którym mieszkają, chce go sprzedać. Halil oddał krew w szpitalu, dzięki czemu lekarze uratowali Zeynep i jej nienarodzone dziecko. Arzu demaskowała Songul, natomiast Muzaffer uważa, że Halil jest winny śmierci jego córki.

„Wichrowe wzgórze” – streszczenie odcinka 368

Zeynep martwi się brakiem apetytu i konsultuje to z mężem, podczas gdy Halil, Tekin i Hakan odczuwają ulgę, że niczego nie usłyszała. Halil z narastającym stresem planuje odzyskać kontrolę nad sprawą pożaru i odnaleźć Koraya, grożącego ich bezpieczeństwu i finansom. W międzyczasie Halil spełnia zachcianki ciężarnej Zeynep i wyrusza z nią na grzybobranie, gdzie spotykają Merve i Cemila. Między nimi narasta napięcie, aż Cemil wyznaje Merve miłość, pozostawiając ją zaskoczoną i bez słowa, podczas gdy las wokół wydaje się wstrzymać oddech.

"Wichrowe wzgórze" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Wichrowe wzgórze” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejny, 368. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 27 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Wichrowe wzgórze" - opis serialu i obsada

„Wichrowe Wzgórze” to turecki serial, który zdobył dużą popularność w Polsce. Opowiada historię Zeynep, wychowanej w luksusie, i Halila, który od dzieciństwa zmaga się z tragediami i pragnieniem zemsty za śmierć rodziców. Gdy Halil odkrywa, że Zeynep pochodzi z rodziny, którą nienawidzi, między nimi rodzą się konflikty i napięcia. Czy miłość może pokonać wrogość i urazy przeszłości? Odpowiedzi widzowie poznają w kolejnych odcinkach pełnej emocji telenoweli.

W serialu występują:

Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)

Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)

Enes Özdemir (jako Yusuf)

İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)

Selma Kutluğ (jako Zümrüt)

Dilek Aba (jako Songül)

Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)

Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)

İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)

Adem Bal (jako Cemil)

Hilal Kuvvet (jako Canan)

Ezgi Dalgıç (jako Asu)

Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)

Furkan Bozkurt (jako Tekin)

Serdar Yusuf Şen (jako Eren)

Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)

Gülşah Susam (jako Şehnaz)

Arda Şanlı (jako Hakan)

Ecem Yüceşakar (jako Feriha)