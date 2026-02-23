Spis treści
W poprzednim odcinku (338) zwolnienie Marii Fernandez wstrząsnęło służbą w pałacu La Promesa. W atmosferze wzajemnych podejrzeń Vera została niesłusznie oskarżona o kradzież zaginionego zegarka, lecz w jej obronie niespodziewanie stanął Lope. Tymczasem Jana, nie mogąc pogodzić się z losem przyjaciółki, znalazła dla niej schronienie w domu Ramony, a moralnego wsparcia udzielił jej Abel, wciąż mający nadzieję na wspólną przyszłość. Na wyższych piętrach pałacu markiza Cruz zrobiła Catalinie wyrzuty za jej gwałtowną reakcję na oświadczyny Pelaya i zaczęła opracowywać plan, by raz na zawsze pozbyć się Curra z posiadłości.
„La promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 339
Jana naciska na Manuela, żeby wstawił się za Maríą, niesłusznie oskarżoną o kradzież. Wszyscy chcą pomóc służącej, którą markiza wyrzuciła na bruk. Salvador nosi jej jedzenie do leśnej chaty. Doktor Abel prowadzi prywatne dochodzenie w sprawie skradzionego zegarka kapitana. Feliciano chce się oświadczyć Teresie, ale nie ma odwagi. Prosi o pomoc szefa służby. Catalina próbuje wprowadzić brata w sprawy finansowe La Promesy, ale Manuel nie chce się tym zajmować. Wbrew woli rodziców, postanawia wrócić do swojej pasji lotniczej.
„La promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial „La promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 339. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 2 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial
"La promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.
W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)