Kiedy i gdzie oglądać nowy sezon „Uroczyska”?

Nowy sezon serialu „Uroczysko” startuje 2 marca. Odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:00 na antenie Czwórki. Wiosenna ramówka stacji stawia na kontynuację historii, która zdobyła wiernych widzów. Regularna emisja w tygodniowym paśmie wieczornym pozwoli śledzić rozwój wydarzeń niemal dzień po dniu.

O czym jest nowy sezon „Uroczyska”?

Choć Uroczysko wygląda jak spokojne miasteczko, znów stanie się miejscem zbrodni i niepokojących wydarzeń. Policjanci z lokalnej komendy będą musieli zmierzyć się z kolejnymi zagadkami kryminalnymi, ale tym razem sprawy zawodowe jeszcze mocniej uderzą w ich życie prywatne. Nowe odcinki przyniosą nie tylko świeże śledztwa, ale też powrót dawnych tajemnic. Twórcy zapowiadają nieoczywiste zwroty akcji, burzliwe zmiany i emocjonalne decyzje, które wpłyną na losy głównych bohaterów.

Co wydarzy się w nowych odcinkach?

Jednym z najmocniejszych wątków będzie ucieczka Filipa (Antoni Królikowski) sprzed ołtarza. Widzowie przekonają się, jakie konsekwencje przyniesie ten dramatyczny krok i czy Filip oraz Agata (Katarzyna Ucherska) mają jeszcze szansę na wspólną przyszłość. Pod znakiem zapytania stoi również równowaga Marcina (Adam Kuzycz-Berezowski), który z trudem odbudował swoje życie. Tajemnice zacznie też odsłaniać Anka (Honorata Witańska), skrywająca przed światem coś, co może wywrócić jej rzeczywistość do góry nogami. Nowe wyzwania czekają Edwarda (Robert Gonera) i Marka (Przemysław Cypryański), a widzowie poznają także nowych bohaterów, którzy wniosą do historii świeżą energię i dodatkowe napięcie.

Nie zabraknie wątków rodzinnych - Zuza (Julita Koper) i Olek (Jakub Dąbrowski) będą musieli odnaleźć się w roli opiekunów dziecka Olafa. W tle pojawi się też zagadka nowego właściciela lokalnego baru oraz dalsze losy pary morderców podszywających się pod sympatycznych podróżników.

Dlaczego warto oglądać „Uroczysko”?

„Uroczysko” to serial, który łączy klimat małego miasteczka z intensywną intrygą kryminalną. To nie tylko śledztwa, ale też emocjonalne historie o miłości, zdradzie, lojalności i konsekwencjach podejmowanych decyzji.

Nowy sezon zapowiada się jako jeden z najbardziej dramatycznych w historii produkcji. Wiosna w Czwórce będzie należeć do Uroczyska.