Ważna rocznica Marty z Love is Blind. Pokazała wyjątkowy moment 

Historia Marty poruszyła widzów programu

Już podczas udziału w „Love Is Blind: Polska” Marta wielokrotnie opowiadała o swojej mamie. Nie ukrywała, że była z nią bardzo związana, a jej odejście było jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu. Widzowie mogli zobaczyć, jak ważną rolę mama odgrywała w jej wspomnieniach i jak często Marta wracała do rozmów o niej. Uczestniczka podkreślała, że to właśnie pamięć o mamie daje jej siłę w najtrudniejszych momentach.

Czerwone serce lecące do nieba stało się tradycją

Po śmierci mamy Marta wprowadziła wyjątkowy rytuał. Każdego roku w rocznicę jej odejścia symbolicznie wypuszcza w niebo balon. Tak było również tym razem. Na opublikowanym nagraniu widać, jak balon powoli unosi się coraz wyżej, znikając wśród chmur. Choć film trwa zaledwie chwilę, dla uczestniczki programu ma ogromne znaczenie i jest sposobem na uczczenie pamięci ukochanej mamy.

Podczas emisji programu Marta podobny gest wykonała razem z Damianem. Oboje pojechali wtedy nad morze, by wspólnie uczcić rocznicę śmierci jej mamy i symbolicznie wypuścić balon w niebo. Tym razem Damiana zabrakło, a przynajmniej tak się wydaje bazując na nagraniu uczestniczki. Od czasu zakończenia programu wokół ich relacji narosło wiele pytań. Choć para powiedziała sobie „tak” w finale i w materiale pokazanym podczas reunion zapewniała, że nadal jest razem, nie pojawiła się wtedy osobiście w studiu. Później oboje opublikowali wspólne nagranie, w którym przyznali, że temat ich związku jest trudny i bardzo bolesny. Nie ujawnili jednak, jak wygląda ich sytuacja obecnie.

Co dalej z Martą i Damianem?

Od tamtej pory Marta i Damian nie pokazują się razem w mediach społecznościowych i nie komentują swojej relacji. To sprawia, że wśród fanów nie brakuje spekulacji dotyczących ich małżeństwa.

Na ten moment żadne z nich nie potwierdziło oficjalnie rozstania ani nie poinformowało, że nadal tworzą związek. Jednocześnie coraz częściej mówi się, że spośród małżeństw zawartych w pierwszej polskiej edycji Love Is Blind tylko Daria i Filip pozostają razem.