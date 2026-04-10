Uzależnienie Miśka w "M jak miłość". Zduńscy z przerażeniem odkryją problemy syna

Emisja 1925. odcinka "M jak miłość" na antenie TVP2 we wtorek

Zbliżający się, 1925. odcinek produkcji "M jak miłość", który zostanie wyemitowany we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku o godzinie 20.55 w TVP2, przyniesie niepokojące zmiany w postawie Miśka. Chłopiec całkowicie odetnie się od rodziny, przestanie opuszczać swój pokój i unikać będzie jakichkolwiek rozmów z bliskimi. Dopiero ostra uwaga ze strony jego siostry, Lenki (Olga Cybińska), sprawi, że Zduńscy przejrzą na oczy i zrozumieją powagę sytuacji. Kinga z Piotrkiem uświadomią sobie wówczas, że ewidentnie zaniedbali obowiązki wychowawcze i stracili kontrolę nad własnym dzieckiem.

Piotrek i Kinga z "M jak miłość" reagują na nałóg komputerowy Miśka

Głównym zmartwieniem rodziny okaże się chorobliwe przywiązanie chłopca do sprzętu elektronicznego. Młody Zduński całkowicie zatraci się w wirtualnej rzeczywistości, przestając kontrolować czas spędzany w sieci kosztem prawdziwego życia. Sytuacja osiągnie punkt krytyczny podczas wspólnego posiłku, gdy Lenka bez ogródek wytknie bratu nieustanne wpatrywanie się w ekran monitora. Ta dosadna uwaga uświadomi Kindze i Piotrkowi konieczność natychmiastowej interwencji, zanim niewinna z pozoru rozrywka przerodzi się w niezwykle groźny i trudny do zwalczenia nałóg.

