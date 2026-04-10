Uzależnienie Miśka w "M jak miłość". Zduńscy z przerażeniem odkryją problemy syna

Małgorzata Pala
2026-04-10 14:18

W 1925. odcinku serialu "M jak miłość" Kinga (Katarzyna Cichopek) oraz Piotrek (Marcin Mroczek) uświadomią sobie, że ich syn Misiek (Aleksander Bożyk) wpadł w sidła uzależnienia. Zduńscy na początku zlekceważą nietypowe zachowanie dziecka, jednak z czasem sytuacja wymknie się spod kontroli. Rodzice ostatecznie zdecydują się na trudną rozmowę z chłopcem i ustanowią w domu zupełnie nowe reguły.

M jak miłość, odcinek 1925. Misiek (Aleksander Bożyk)

i

Autor: vod tvp/ Materiały prasowe

Emisja 1925. odcinka "M jak miłość" na antenie TVP2 we wtorek

Zbliżający się, 1925. odcinek produkcji "M jak miłość", który zostanie wyemitowany we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku o godzinie 20.55 w TVP2, przyniesie niepokojące zmiany w postawie Miśka. Chłopiec całkowicie odetnie się od rodziny, przestanie opuszczać swój pokój i unikać będzie jakichkolwiek rozmów z bliskimi. Dopiero ostra uwaga ze strony jego siostry, Lenki (Olga Cybińska), sprawi, że Zduńscy przejrzą na oczy i zrozumieją powagę sytuacji. Kinga z Piotrkiem uświadomią sobie wówczas, że ewidentnie zaniedbali obowiązki wychowawcze i stracili kontrolę nad własnym dzieckiem.

Piotrek i Kinga z "M jak miłość" reagują na nałóg komputerowy Miśka

Głównym zmartwieniem rodziny okaże się chorobliwe przywiązanie chłopca do sprzętu elektronicznego. Młody Zduński całkowicie zatraci się w wirtualnej rzeczywistości, przestając kontrolować czas spędzany w sieci kosztem prawdziwego życia. Sytuacja osiągnie punkt krytyczny podczas wspólnego posiłku, gdy Lenka bez ogródek wytknie bratu nieustanne wpatrywanie się w ekran monitora. Ta dosadna uwaga uświadomi Kindze i Piotrkowi konieczność natychmiastowej interwencji, zanim niewinna z pozoru rozrywka przerodzi się w niezwykle groźny i trudny do zwalczenia nałóg.

