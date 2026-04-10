Działania Janosika z "Farmy" to podpucha?! Tak załatwi Agnieszkę?

Zaskakujący gest Łukasza. Widzowie oceniają relację Janosika i Agnieszki

Czterdziesty odcinek telewizyjnego show zdominują zawiłe relacje między dwojgiem uczestników. Po okresie wyraźnego ochłodzenia i braku zaufania, mężczyzna decyduje się na wręczenie rywalce polnych roślin zebranych na łące.

– Czyli wybaczasz? – zapyta zaskoczona Agnieszka.

– Tak wybaczam, mam nadzieję, że Tobie się podobają – odpowiada Janosik.

Obrazek przypomina szczerą próbę załagodzenia dawnych sporów, jednak prawdziwe intencje farmera pozostają zagadką, w którą mało kto wierzy.

Decyzja Farmera Tygodnia. Kto stanie do pojedynku?

Oficjalny profil programu w mediach społecznościowych błyskawicznie zalała fala spekulacji. Obserwatorzy formatu na Instagramie natychmiast zaczęli analizować ukryty cel wręczenia upominku.

„Ja coś czuję, że on Agę pięknie wyroluje tym razem 😆” – pisze jedna z fanek.

„Czy te kwiatki przypadkiem nie będą dla osoby nominowanej do pojedynku?” – zastanawia się kolejna osoba.

Fani wprost wyrażają swoje konkretne oczekiwania wobec nadchodzących wydarzeń.

„Liczę Łukasz, że dziś nominujesz Agnieszkę ♥️”

i „Agunia sie cieszy, a kwiaty dostanie i będzie nominowana do pojedynku 😂”

Odbiorcy formatu oceniają zachowanie mężczyzny jako chłodną kalkulację i element starannie zaplanowanej intrygi, a nie nagły przypływ romantycznych uczuć.

Sytuację na terenie gospodarstwa zagęszcza rola, jaką obecnie pełni Łukasz. Jako Farmer Tygodnia musi wyznaczyć gracza, który zmierzy się w eliminacyjnym starciu. Wybór ten rodzi ogromne napięcie, ponieważ chłodne kalkulacje mieszają się z osobistymi sympatiami. Pozostali uczestnicy nie próżnują, sugerując nowe sojusze i próbując wywierać presję na liderze, a niedawni wrogowie zaczynają wspólnie knuć.

Sceptycyzmu nie ukrywa Aksel, który otwarcie sugeruje, że cała ta sytuacja to wyłącznie zagrywka. Niewinny bukiet, zamiast pogodzić zwaśnione strony, może stanowić zarzewie kolejnej potężnej awantury. W programie nie ma miejsca na przypadki, a każdy ruch niesie ze sobą ogromne znaczenie dla układu sił.