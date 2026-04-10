Decyzja PZPN po śmierci Jacka Magiery. Klamka zapadła w sprawie meczów Ekstraklasy

Minuta ciszy dla Jacka Magiery na stadionach Ekstraklasy

Środowisko piłkarskie w Polsce okryło się głęboką żałobą po nagłym odejściu Jacka Magiery.

Krajowa federacja zadecydowała, że najbliższe spotkania ligowe poprzedzi symboliczna minuta ciszy.

Władze związku precyzyjnie określiły, na jakich arenach kibice i zawodnicy oddadzą hołd zmarłemu szkoleniowcowi.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem wydanym przez Polski Związek Piłki Nożnej, wszystkie mecze Ekstraklasy zaplanowane na okres od 10 do 13 kwietnia poprzedzi minuta ciszy. Ten sam gest zostanie wykonany na boiskach trzech niższych szczebli centralnych, a także podczas spotkań kobiecej Ekstraligi i pierwszej ligi. Hołd zmarłemu oddadzą również uczestnicy niedzielnego starcia kwalifikacyjnego do mistrzostw Europy U-19, w którym Polki zmierzą się z Rumunią w Gnieźnie, oraz wtorkowego meczu eliminacji mistrzostw świata kobiet pomiędzy Polską a Irlandią w Gdańsku. Warto zaznaczyć, że władze najwyższej klasy rozgrywkowej w kraju już wcześniej zadeklarowały chęć uczczenia pamięci trenera w trakcie dwudziestej ósmej serii gier.

Kariera Jacka Magiery. Był asystentem Jana Urbana

Ceniony polski szkoleniowiec zmarł w miniony piątek we Wrocławiu, mając zaledwie 49 lat. Od lipca minionego roku pełnił ważną funkcję drugiego trenera w sztabie szkoleniowym pierwszej reprezentacji Polski, ściśle współpracując z selekcjonerem Janem Urbanem. W przeszłości sam biegał po murawie, reprezentując barwy takich klubów jak Raków Częstochowa, Legia Warszawa czy Widzew Łódź, a w 1993 roku sięgnął po młodzieżowe mistrzostwo Europy do lat szesnastu. Po zakończeniu kariery zawodniczej rozpoczął pracę trenerską. Początkowo asystował Urbanowi w stołecznej drużynie, by z czasem samodzielnie poprowadzić Legię, Zagłębie Sosnowiec, młodzieżowe kadry narodowe (U-20 i U-19), a wreszcie wrocławski Śląsk, z którym wywalczył tytuł wicemistrza kraju.

Tragiczne okoliczności śmierci Jacka Magiery we Wrocławiu

Jak poinformowali dziennikarze Radia Wrocław, 49-latek stracił przytomność w trakcie indywidualnego treningu biegowego. Były piłkarz został błyskawicznie przetransportowany do Wojskowego Szpitala Klinicznego w stolicy Dolnego Śląska, jednak pomimo prowadzonej akcji reanimacyjnej jego życia nie udało się uratować. Krótki wpis na temat tej wstrząsającej tragedii opublikował w mediach społecznościowych Krzysztof Stanowski.