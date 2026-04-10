Kim jest Karol z „Rolnik szuka żony 13”?

Karol ma 27 lat i pochodzi z województwa kujawsko-pomorskiego. Na co dzień prowadzi gospodarstwo rolne, specjalizując się w hodowli bydła opasowego. Oprócz tego zajmuje się uprawą zbóż, buraków cukrowych oraz roślin motylkowych. Nie boi się ciężkiej pracy - aktywnie wspiera także swojego ojca w hodowli trzody chlewnej. Choć jego życie wypełnia rolnictwo, Karol ma również inne pasje. Od 15 lat gra na trąbce, co pokazuje jego wrażliwszą, artystyczną stronę. Jest także członkiem straży pożarnej, co świadczy o jego zaangażowaniu i gotowości do niesienia pomocy innym. W życiu uczuciowym nie miał wielu doświadczeń - był w jednym poważnym związku, który zakończył się trzy lata temu. Dziś jednak patrzy w przyszłość z nadzieją. Udział w „Rolnik szuka żony 13” traktuje jako realną szansę na znalezienie partnerki na całe życie.

Radio eska: Tak wygląda dom Ani i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony"

Karol jasno deklaruje, że myśli poważnie o założeniu rodziny. Jest gotowy na zaangażowanie i budowanie relacji opartej na bliskości. Chciałby spędzać z ukochaną jak najwięcej czasu i wspierać ją w realizacji jej planów - nawet jeśli jej ścieżka zawodowa nie będzie związana z rolnictwem. W związku najważniejsze są dla niego szczerość, rozmowa i wzajemne wsparcie. Podkreśla, że relacja wymaga zaangażowania i troski - chce być partnerem, który liczy się ze zdaniem swojej wybranki i potrafi o nią zabiegać. Jeśli chodzi o preferencje, wiek nie jest dla niego barierą - dopuszcza zarówno młodsze, jak i nieco starsze partnerki, o ile między nimi pojawi się prawdziwe uczucie.

O czym jest „Rolnik szuka żony”?

„Rolnik szuka żony” to jeden z najchętniej oglądanych programów randkowych w Polsce. Uczestnicy - rolnicy i rolniczki - szukają miłości i osoby, z którą będą mogli dzielić życie na wsi. Format opiera się na autentycznych emocjach. Bohaterowie otrzymują listy od zainteresowanych osób, wybierają kandydatów, a następnie zapraszają ich do swoich gospodarstw, by sprawdzić, czy między nimi zaiskrzy.

Kto prowadzi „Rolnik szuka żony 13”?

Program „Rolnik szuka żony 13” prowadzi Marta Manowska, która od lat wspiera uczestników w ich drodze do miłości i pomaga im odnaleźć się w emocjonujących sytuacjach.

Kiedy nowe odcinki „Rolnik szuka żony 13”?

Zerowy odcinek odsłony został wyemitowany 5 kwietnia. Kolejne odcinki „Rolnik szuka żony 13” zadebiutują na ekranach telewizorów w jesiennej ramówce TVP1, najpewniej na początku września 2026 roku. To właśnie wtedy widzowie będą mogli śledzić rozwój relacji i poznawać kolejne historie uczestników.

Gdzie oglądać „Rolnik szuka żony 13”?

Program będzie można oglądać na antenie TVP1 oraz online - na platformie TVP VOD, gdzie będą dostępne również powtórki odcinków.