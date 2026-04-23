"Uroczysko": streszczenie odcinka 244

W serialu "Uroczysko" doszło do wstrząsającego odkrycia, które wywróciło życie tutejszego patologa do góry nogami. Na stół sekcyjny Artura Wijasa trafiła bowiem Marta, czyli bliska mu niegdyś osoba, co stało się początkiem prawdziwego koszmaru. Rodzice zmarłej bez wahania oskarżyli lekarza o morderstwo, zwłaszcza że na miejscu zdarzenia zabezpieczono jedynie jego ślady. Podczas gdy policja analizowała zeznania narzeczonego wskazujące na podejrzaną przeszłość byłego chłopaka ofiary, Olszewska próbowała zrozumieć, na czym właściwie stoi w relacji z Filipem. Te dramatyczne chwile mocno namieszały w dotychczasowym porządku, budząc niepokój o dalsze losy bohaterów. Pora przekonać się, jakie konsekwencje przyniosą te wydarzenia w najbliższej przyszłości.

"Uroczysko" odc. 244 - streszczenie

Artur nie może przestać myśleć o nietypowym znalezisku w postaci szronu na płucach zmarłej Marty. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy patolog bada ciało Norberta Polaka i dostrzega uderzające podobieństwo do poprzedniego przypadku. Choć wyniki sekcji jednoznacznie wskazują na uduszenie, śledczy nie odnajdują żadnych śladów walki ani obecności osoby trzeciej. Przełom następuje w momencie, gdy komisarz natrafia na ukryty schowek z wycofanym z obrotu preparatem chemicznym. Podczas prowadzenia dalszych czynności Olszewska i Ziomecki niespodziewanie wpadają w pułapkę. Zostają oni brutalnie napadnięci, co stawia ich w bardzo trudnym położeniu i przerywa realizację śledztwa.

"Uroczysko" odc. 244 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy zagadek kryminalnych z pewnością zechcą dowiedzieć się, jak zakończy się to skomplikowane dochodzenie. Warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, aby śledzić kolejne kroki policjantów z malowniczej miejscowości. Nowy odcinek produkcji pojawi się na antenie już w najbliższym czasie zgodnie z aktualną ramówką. Emisja odbędzie się 30 kwietnia 2026 o godzinie 20:00 na kanale TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

Produkcja skupia się na pracy i prywatnych problemach dwojga komisarzy, Agaty i Filipa, którzy rozwiązują sprawy w turystycznym miasteczku. Mimo zupełnie innych charakterów, bohaterowie potrafią świetnie się uzupełniać podczas trudnych śledztw dotyczących przyjezdnych gości. Serial zyskał popularność dzięki ciekawym historiom kryminalnym oraz wątkom obyczajowym skupionym wokół lokalnej komendy. W obsadzie można zobaczyć znanych i lubianych aktorów, którzy wcielają się w postacie mieszkańców i funkcjonariuszy. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)