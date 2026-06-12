W poprzednich odcinkach (307-311) lekarzom udało się uratować Sunę, jednak Esme w wyniku silnego stresu straciła dziecko. Halis przekonał Ferita, że najważniejsze jest ocalenie rodziny, a nie zemsta. Abidin próbował odzyskać zaufanie Suny i przekonać ją do wspólnego wychowywania dziecka. Seyran wraz z Ifakat zaplanowała konfrontację z Wielką Panią, podczas której ją postrzeliła. Ferit dowiedział się, że Halis przepisał na niego udziały w firmie. Suna wróciła do rezydencji Abidina, gdzie została szantażowana przez Aysen. Podczas kłótni Aysen spadła ze schodów, a później oskarżyła o to Sunę, zachowując jednak prawdę dla siebie. Halis przerwał leczenie i zaczął przygotowywać się do śmierci, a bliscy postanowili walczyć o jego życie. Tymczasem Suna i Abidin planowali wspólny wyjazd, lecz Wielka Pani zapowiedziała, że zrobi wszystko, by ich powstrzymać.

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„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 312

Wielka Pani jedzie do szpitala, by poznać prawdę o konflikcie Suny i Aysen. Halis pod wpływem emocji zgadza się na dalsze leczenie. Wielka Pani zaczyna działać przeciwko Sunie. Seyran przyznaje się Feritowi, że ma trudności z zajściem w ciążę. Karam planuje zemstę na Seyran.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 313

Suna i Abidin chcą wyjechać za granicę. W aucie Ferita przestają działać hamulce. Rodzina dowiaduje się, że Aysen zmarła, a Suna zostaje oskarżona o zabójstwo. Za całą intrygą stoi Wielka Pani. Ferit i Seyran zaczynają szukać dowodów, by oczyścić Sunę z zarzutów.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 314

Ferit i Seyran odkrywają, że ze szpitala usunięto nagrania z dnia śmierci Aysen, więc zaczynają szukać innego dowodu. Seyran trafia na kobietę, która nagrywała szpitalny korytarz. Rodzina dowiaduje się, że bez nowego dowodu Suna trafi do aresztu, dlatego Ferit i Seyran próbują jak najszybciej przekazać nagranie policji. Abidin błaga matkę, by uratowała Sunę i grozi, że jeśli tego nie zrobi, weźmie winę na siebie i zniknie z jej życia.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 315

Suna zostaje zwolniona po tym, jak Szefika zmienia zeznania, a Sadik niespodziewanie przyznaje się do zabicia Aysen. Ferit nie wierzy w jego wersję i podejrzewa, że Sadik bierze winę na siebie, by chronić Wielką Panią. Suna zostaje zmuszona do powrotu do rezydencji. Ferit i Abidin trafiają do aresztu po bójce. Jest to część tajnego planu, który ma pomóc odkryć prawdę dotyczącą śmierci Aysen.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 316

Suna próbuje zostać u rodziny, ale Wielka Pani przypomina jej o umowie i zmusza ją do powrotu do rezydencji. Abidin udaje przed Sadikiem, że chce go chronić, a Ferit naciska na niego, bo jest pewien, że Sadik kryje Wielką Panią. Czengiz wyjawia Orhanowi i Kazimowi, że cała akcja jest tajną operacją zaplanowaną przez Halisa i prokuratora. Kazim i Esme szykują się do wejścia do rezydencji, żeby chronić Sunę.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Złoty chłopak” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Kolejna seria odcinków 312-316 zostanie wyemitowana w dniach od 15 do 19 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

Odcinek 312 - poniedziałek, 15 czerwca

- poniedziałek, 15 czerwca Odcinek 313 - wtorek, 16 czerwca

- wtorek, 16 czerwca Odcinek 314 - środa, 17 czerwca

- środa, 17 czerwca Odcinek 315 - czwartek, 18 czerwca

- czwartek, 18 czerwca Odcinek 316 - piątek, 19 czerwca

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"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Serial opowiada o losach wpływowej rodziny Korhanów, w której najważniejsze są tradycja i reputacja. W centrum wydarzeń znajduje się Ferit – młody, bogaty mężczyzna prowadzący beztroskie życie, unikający odpowiedzialności i poważnych zobowiązań. Jego zachowanie zaczyna jednak budzić sprzeciw dziadka Halisa, który postanawia zdyscyplinować wnuka i skierować go na właściwą drogę. Równocześnie rozwija się historia miłości Ferita i Seyran – uczucia silnego, lecz wystawionego na liczne próby. Na ich relację wpływają rodzinne decyzje, konflikty i oczekiwania otoczenia, przez co bohaterowie muszą nieustannie walczyć o swoje szczęście.

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet