"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1414

Wrocławskie ulice rzadko bywają spokojne, co doskonale udowodnił ostatni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci". Służba Mikołaja i Miłosza zaczęła się od prośby Juliusza, przez co funkcjonariusze musieli zawieźć psa Lunę do kliniki weterynaryjnej. Ten postój niespodziewanie przyniósł odkrycie nieprzytomnej kobiety w zaroślach, a znalezione na miejscu odpryski reflektora jasno wskazały na potrącenie. Policjanci w mieszkaniu poszkodowanej natrafili dodatkowo na samotne niemowlę oraz sporą ilość narkotyków, co nadało całej sprawie bardzo poważny charakter. Równolegle Białach dążył do trudnej rozmowy z Magdą, która wcześniej oskarżyła Witackiego o molestowanie. Pora zatem sprawdzić, jakie wyzwania czekają na funkcjonariuszy w kolejnym odcinku.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1414 - streszczenie

Lena i Bartosz rozpoczynają dochodzenie w sprawie pobicia młodego mężczyzny powiązanego ze środowiskiem mechaników przygotowujących się do wyścigów. Choć na początku zdarzenie wydaje się dość proste do wyjaśnienia, funkcjonariusze szybko natrafiają na poważne przeszkody. Świadkowie i osoby zamieszane w sprawę próbują zatuszować prawdę o tym, co faktycznie się wydarzyło. Skomplikowana sieć wzajemnych zależności sprawia, że dotarcie do sprawców staje się dla policjantów wyjątkowo trudnym zadaniem. W tym samym czasie Sołtys wywiera silną presję na Szulc, gdyż pilnie potrzebuje kwoty dwustu tysięcy złotych. Mimo że partnerka próbuje odwieść go od ryzykownych działań, wszystko wskazuje na to, że mężczyzna zamierza doprowadzić swój plan do samego końca.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1414 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy opowieści o wrocławskich funkcjonariuszach już wkrótce będą mogli zapoznać się z kolejną odsłoną ich zawodowych oraz prywatnych zmagań. Produkcja regularnie pojawia się na antenie, oferując stały rytm kolejnych dochodzeń i interwencji patroli. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, aby sprawdzić, jak Lena poradzi sobie w trudnym środowisku mechaników. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany 30 kwietnia 2026 roku. "Policjantki i Policjanci" odc. 1414 można obejrzeć o godzinie 19:00 na kanale TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie zaglądać za kulisy pracy policji we Wrocławiu, to ten serial jest dla Was idealną propozycją do obejrzenia po pracy. Historia skupia się na dwóch patrolach, które codziennie mierzą się z niebezpiecznymi wezwaniami oraz dylematami w życiu osobistym. Twórcy sprawnie łączą widowiskowe akcje mundurowych z ich domowymi perypetiami i rodzinnymi kłopotami. To sprawia, że postacie stają się nam bliskie, a ich codzienna służba nabiera bardzo ludzkiego wymiaru. W serialu występują:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)