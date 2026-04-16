"Uroczysko": streszczenie odcinka 240

Ostatnio w serialu "Uroczysko" spokojna atmosfera miasteczka została brutalnie przerwana przez tajemniczą zbrodnię w lokalnym zakładzie fotograficznym. Mariusz zginął tam uduszony paskiem od aparatu, a brak wyraźnych śladów walki mocno skomplikował pracę policjantów, którzy od razu wykluczyli nieszczęśliwy wypadek. Choć zeznania stałej klientki nie wniosły nic przełomowego, ważnym tropem dla śledczych stał się intrygujący portret kobiety zdobiący witrynę lokalu. Na komendzie i poza nią działo się równie dużo, bo Dylan zaczął otwarcie flirtować z Zuzą, natomiast Olek zwierzał się Laurze ze swoich miłosnych problemów. Cała sprawa nabrała niebezpiecznego charakteru, gdy wokół morderstwa pojawili się lokalni gangsterzy, a tajemniczy pisarz mieszkający w pensjonacie podpatrzył scenę, której nigdy nie powinien zobaczyć. Pora zatem sprawdzić, co przyniosą kolejne godziny w tym pełnym sekretów miejscu.

"Uroczysko" odc. 240 - streszczenie

Funkcjonariusze pracujący nad sprawą dochodzą do wniosku, że zorganizowana grupa przestępcza może kontrolować swoje działania nawet zza więziennych krat. Przełom przynoszą zeznania złożone przez Gabrielę oraz odnalezienie tajemniczego negatywu w zakładzie fotograficznym, co naprowadza policję na zupełnie nowe ślady. Śledczy decydują się ponownie przeanalizować wyniki sekcji zwłok sprzed lat, podejrzewając, że ktoś celowo próbował ukryć istotne dowody. Równolegle Laura angażuje się w cudze problemy, co komplikuje jej sytuację, a lokalna społeczność zostaje wstrząśnięta nagłym zaginięciem 10-letniego Mikołaja. Sytuacja zaczyna się wyjaśniać w momencie, gdy do komendy trafiają wyniki badań DNA zabezpieczonego na pasku, którym uduszono miłośnika fotografii. Otrzymane ekspertyzy sprawiają, że podejrzana osoba raczej nieprędko odzyska wolność.

"Uroczysko" odc. 240 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby, które nie chcą przegapić rozwiązania zagadki tajemniczego negatywu i finału poszukiwań małego Mikołaja, powinny zarezerwować czas w czwartkowy wieczór. Produkcja jest stałym punktem ramówki i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze względu na zagadkową atmosferę małego miasteczka. Epizod zostanie pokazany na popularnej czwórce, gdzie emitowane są wszystkie bieżące odcinki tej serii. Odcinek 240 serialu "Uroczysko" zostanie wyemitowany 23 kwietnia 2026 o godzinie 20:00 na kanale TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

Serial opowiada o losach pary policjantów, Agaty i Filipa, którzy w malowniczym Uroczysku zajmują się rozwiązywaniem skomplikowanych spraw kryminalnych. Choć z pozoru miejscowość wydaje się idealnym miejscem na odpoczynek, przyjezdni turyści i lokalni mieszkańcy często skrywają sekrety wymagające interwencji służb. Produkcja umiejętnie łączy wątki osobiste pracowników komendy z mrocznymi opowieściami, które zwykle zamykają się w dwuodcinkowych blokach. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)